Son Mühür / Yiğit Uzun- İzmir Erzurumlular Derneği’nin yeni hizmet binası, Bayraklı’da düzenlenen törenle açıldı. Erzurum kültürünü yaşatmak ve hemşehrilik bağlarını güçlendirmek amacıyla kurulan derneğin yeni merkezi, geniş bir katılımla hizmete girdi.
Açılış törenine Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Tarkan Düzman, Bayraklı önceki dönem belediye başkan adayı Bilal Kırkpınar, federasyona bağlı dernek başkanları, yönetim kurulu üyeleri, genel başkan vekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Programda İzmir Erzurumlular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Akdemir, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Tarkan Düzman birer konuşma yaptı.
Törenin ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi, davetliler yeni hizmet binasını gezdi. Etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.