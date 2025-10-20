Son Mühür / Yiğit Uzun- CHP İzmir 39. Olağan Kongresi’nin yankıları Bornova’da sürüyor. Parti kulislerinde, “değişim” söylemiyle başlayan sürecin “aile şirketine dönüşme” riski taşıdığı konuşuluyor. Edinilen bilgilere göre, kongrede hazırlanan blok liste tartışmaları Bornova İlçe Örgütü’nü ikiye böldü. Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ile Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin hazırladığı listeye, geçmişte CHP Genel Sekreterliği ve Bornova Belediye Başkanlığı yapmış partinin ağabeylerinden Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır’ın isminin eklenmesi gerginliğe yol açtı. Sındır’ın kurultay delegesi yapılmasına karşı çıkan Başkan Eşki’nin “rest çektiği” ve tartışmanın kısa sürede hararetlendiği öne sürülüyor.

Vefasızlık Bornova’da gelenek haline geldi

Kulislerde konuşulanlara göre, Bornova siyasetinde yaşanan gerginliğin kökeni eskiye dayanıyor. İddiaya göre Ömer Eşki, henüz üniversite öğrencisiyken Kamil Okyay Sındır’ın desteğiyle belediyede işe alınmış, ancak bugün siyasi olarak yollar ayrılmış durumda. Parti içinden bazı isimler bu tabloyu, “Bornova siyasetinde vefasızlığın adı haline geldi” sözleriyle değerlendiriyor.

Delegeliklerde aile ilişkileri tartışması

Parti kulislerine yansıyan diğer iddialara göre, Makbule Çıtak’ın kurultay delegesi yapılması da dikkat çekti.

Çıtak’ın Bornova Belediye Meclis Üyesi Mehmet Çıtak’ın kızı ve Ertürk Çapın’ın ofisinde çalışan bir avukat olduğu iddia edildi. Ayrıca DİSK 7 Nolu Şube Yöneticisi Uğur Nazlıoğlu’nun belediyede çalıştığı, Mustafa Arslan’ın ise belediyeden ayrılarak kafe-bar işletmeciliğine geçtiği bilgisi de tartışmalarda yer aldı.

Bu noktada yeni bir iddia daha gündeme geldi. Son Mühür'e konuşan bir partilinin aktardığına göre, Ömer Eşki’nin geçmişinde belediyeden maaş alırken aynı zamanda kafe açtığı, özel sektörde hiçbir iş tecrübesi olmadığı ve “tekstil mühendisiyim” diyerek dolaştığı öne sürüldü. “Kafeyi de batırdı, özel sektörde çalışması sıfır” ifadelerini kullandı. İddialara göre hem Ömer Eşki hem de Ertürk Çapın, eşlerini ve yakın akrabalarını kurultay delegesi veya disiplin kurulu üyesi yaparak, “parti içi demokrasinin değil, akraba kapitalizminin” örneğini sergiledi.

Parti mi, aile şirketi mi?

Kongre sonrası ortaya çıkan tablo, Bornova’da “parti mi, aile şirketi mi?” sorularını gündeme getirdi. Parti içi muhalefet, “eş-dost yönetim kurulu” benzetmesiyle yaşanan süreci eleştiriyor. CHP’nin tarihsel olarak emeği, liyakati ve halkın temsilini savunan bir örgüt olduğunu hatırlatan isimler, “Bornova’daki tablo bu değerlere değil; çıkar ilişkilerine, hemşericiliğe ve vefasızlığa dayanıyor” görüşünde birleşiyor.

Vefa Sokağı bu kentte yok

Kongrede yaşanan gelişmeler, Bornova siyasetinin küçük ama çarpıcı bir aynası olarak yorumlanıyor. Parti içindeki bazı isimler, “Vefa Sokağı bu kentte yok. Bu vefasızlıkla ne halkın gönlünde ne de ülkenin geleceğinde iktidar yolu açılmaz” değerlendirmesinde bulunuyor.