İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Belarus’un Ankara Büyükelçisi Anatoli Glaz, İstanbul Başkonsolosu Yauheniya Bartkevich, İzmir Fahri Konsolosu Murat Yorgancıoğlu ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği olanakları masaya yatırıldı.

Başkan Tugay, İzmir’in tarihi ve kültürel kimliğinin yanı sıra tarım, ticaret ve turizm odaklı bir kent olduğuna dikkat çekerek, “Kent olarak kendimizi sürekli geliştiriyoruz” dedi. Tugay, Belarus ile karşılıklı tanıtım faaliyetlerinin önemine işaret ederek, Belarus’ta düzenlenen Tarım Fuarı’na katılabileceklerini ifade etti.

Belarus-İzmir iş birliği mesajı

Büyükelçi Glaz, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 2 milyar dolar olduğunu belirterek, İzmir’in bu hacimde daha fazla pay sahibi olabileceğini vurguladı. İzmir Ticaret Odası ile yaptıkları görüşmelerde bu yönde güçlü bir irade gördüklerini ifade eden Glaz, önümüzdeki dönemde iş insanlarından oluşan bir heyetin İzmir’e geleceğini açıkladı.

Glaz ayrıca, Aralık ayında Fuar İzmir’de düzenlenecek Sağlık Turizmi Fuarı’na davet edildiklerini belirterek, bu fuara da bir delegasyon göndereceklerini söyledi. Tarım ve hayvancılık konularında da iş birliklerinin mümkün olabileceğini kaydetti.

Zagreb Belediye Başkanı İzmir’de

Başkan Tugay, İzmir Enternasyonal Fuarı için kente gelen Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomašević’i de ağırladı. Ziyarette iki kent arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Başkan Tugay, Zagreb’ten gelen konukları fuarda ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, belediyeler arası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Zagreb Belediye Başkanı Tomašević ise İzmir ile Zagreb arasında özellikle turizm ve ekonomi alanlarında ilişkileri güçlendirmek istediklerini dile getirdi.

İzmir, uluslararası iş birliğinde öne çıkıyor

İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında gerçekleşen bu temaslar, kentin yalnızca kültürel ve ekonomik değil, aynı zamanda diplomatik bir merkez olarak da öne çıktığını gösteriyor. Fuar süresince birçok ülke temsilcisinin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile temaslarda bulunması bekleniyor.