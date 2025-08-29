Son Mühür- Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimi yeni eğitim dönemi öncesi kurum içi büyük bir rotasyona sahne oldu.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ve Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Dündar Yener’in 17 fakülte ve enstitü sekreterinin yerini değiştirdiği öğrenildi.

Hangi fakülte ve enstitülerde değişim yaşandı?

İdari anlamda o fakülte ve enstitünün en üstü idari personeli olan sekreteri değişen birimler arasında, Veterinerlik, Edebiyat, Fen, Denizcilik, Hukuk, Güzel Sanatlar Fakültesi dışında Adalet Meslek Yüksek okulu ve Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Enstitüsü’nün de sekreterinin görev yerinin değiştiği belirtiliyor.

3 Fakülte dışında...

Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki sekreterlik rotasyon hamlesinin dışında tutulan üç yerin İktisat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Sağlık Kampüsü olduğu öğrenildi.

Görev yeri değişen personele önceden haber verilmediği öne sürüldü. Söz konusu personelin verilen kararın iptali için yürütmeyi durdurma yönünde yargı yolunun açık olduğuna dikkat çekiliyor.

Kim, nereye gönderildi?

Rotasyon kapsamında Fen Fakültesi sekreterinin Güzel Sanatlar Fakültesine,

Denizcilik Fakültesi sekreterinin Fen Fakültesine,

Edebiyat Fakültesi sekreterinin Denizcilik Fakültesine,

Güzel Sanatlar Enstitüsü sekreteri Güzel Sanatlar Fakültesine,

Hukuk Fakültesi sekreteri Edebiyat Fakültesine,

Adalet Meslek Yüksek Okulu sekreteri Hukuk Fakültesine,

Sosyal Bilimler Enstitüsü sekreteri Veterinerlik Fakültesine gönderildiği öğrenildi.