Son Mühür/Gamze Eskiköy- Buca Belediyesi’nde maaş krizine karşı başlatılan işçi işgali ikinci gününde de sürüyor. Hizmetlerin aksadığı ilçede sokaklarda çöp yığınları artarken, Başkan Görkem Duman, “Cuma gününe kadar ödemenin yapılacağına yönelik taahhüdümüz ortadayken, alınan bu karar, samimiyet ve iyi niyet ile bağdaşmamaktadır” dedi.

İşçilerin alacakları 200 bin TL’yi aştı

Belediye emekçilerinin Haziran, Temmuz ve Ağustos ayı maaşlarının yatırılmadığı, ayrıca toplu iş sözleşmesinden (TİS) doğan farkların da ödenmediği öğrenildi. En düşük işçi alacağının 200 bin TL’yi geçtiği ifade edilirken, sendika en az iki maaş ödenene kadar eylemlerin süreceğini açıkladı.

Başkan Duman’dan sendikaya tepki

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sendikanın eylem kararını doğru bulmadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çözüm için masada olmayı sürdürürken, Buca’ya hizmeti sekteye uğratmaya yönelik bu yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Cuma gününe kadar ödemenin yapılacağına yönelik taahhüdümüz ortadayken, alınan bu karar, samimiyet ve iyi niyet ile bağdaşmamaktadır.”

“Ödemeler Cuma gününe kadar yapılacak”

Başkan Duman, basın açıklamasında kamuoyuna şu ifadelerle seslendi:

*“Bugün DİSK 6 No’lu Şube yöneticileri ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda; belediyemize ait arsanın satışından sağlanacak gelir ve yarın İller Bankası’ndan belediyemize aktarılacak pay ile birlikte işçi alacaklarının önemli bir kısmının Cuma gününe kadar ödeneceğini ifade ettik.

Ödeme tutarının yarın netleşeceğini belirtmemize rağmen sendikanın eylem kararı almasını üzüntüyle karşılıyoruz.

Cuma gününe kadar ödemenin yapılacağına yönelik taahhüdümüz ortadayken, alınan bu karar, samimiyet ve iyi niyet ile bağdaşmamaktadır.

Çözüm için masada olmayı sürdürürken, Buca’ya hizmeti sekteye uğratmaya yönelik bu yaklaşımı doğru bulmuyoruz.

Zor ekonomik koşullara rağmen çalışanlarımızın maaşlarını ödeyebilmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Sürecin sağduyu ve iş birliği içinde yürütülmesi, hem emekçilerimizin hem de Buca halkının yararınadır.

Taahhüt ettiğimiz süre içerisinde tüm maaşların ödenmesi için çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur”