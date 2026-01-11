İzmir'de esnaf odalarında kıyasıya bir seçim heyecanı yaşanmaya devam ediyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’ndan mevcut başkan Erkan Özkan 1293 oyla güven tazelemişti. İzmir Kahveciler Odası seçimlerinde ise kazanan isim Jale Büyükdemir olmuştu. Büyükdemir zaferin ardında ilk kadın başkan olarak kayıtlara geçmişti.

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası seçiminde de kıyasıya bir rekabet yaşandı. İki adaylı seçim sonucunda kazanan isim ise belli oldu.

Mevcut başkan Mesut Güleroğlu yola devam dedi!

İki adaylı seçimde kıyasıya bir rekabet yaşandı. Mevcut Başkan Mesut Güleroğlu'nun rakibi, Serhat Gültekin oldu. Gültekin 451 oyuna, 26 yıllık mevcut başkan 674 oyla karşılık verdi. Güleroğlu, bir kez daha güven tazelemiş oldu.