Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, şarkıcı Sevcan Orhan ile birlikte çıkmış olduğu Phuket tatilinin yankıları sürmeye devam ediyor. Tepkiler ve yanıtlar peş peşe gelmeye devam ederken, dikkat çeken bir yanıt da AK Parti Buca İlçe Başkanlığı'ndan geldi. Altyapı sorunlarını, bozuk yolları ve bitmeyen çukurları gündemine alan AK Parti Buca teşkilatı, "Çukursuz sokak göreni Phuket Adası’na gönderiyoruz." dedi.

"Phuket Adası’na tatile göndermeye hazırız!"

AK Parti Buca İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çukursuz sokak göreni Phuket Adası’na gönderiyoruz. Evet kıymetli Buca’lılar, AK Parti Buca ailesi olarak ilçemizde çukursuz sokak gören hemşehrilerimizi Phuket Adası’na tatile göndermeye hazırız. Yıllardır çözülemeyen altyapı sorunları, bozuk yollar ve bitmeyen çukurlar artık Buca’nın kanayan yarası hâline gelmiştir.

Varsa çukursuz bir sokak, bize de gösterin. Yorumlarda sokağınızın fotoğrafını paylaşın, Buca’nın gerçekleri görünür olsun." ifadeleri kullanıldı.