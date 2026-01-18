Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in ekonomi gündemini belirleyen kalemler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle Ege Serbest Bölgesi’nde (ESBAŞ) düzenlenen özel bir organizasyonda bir araya geldi. Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi ile ESBAŞ iş birliğiyle hayata geçirilen bu anlamlı buluşmaya, gazeteciler sadece meslektaşlarıyla değil, aileleriyle birlikte katılarak keyifli bir gün geçirdi. Yıllardır süregelen bu gelenek, her iki kurum arasındaki sarsılmaz bağları bir kez daha pekiştirdi.

36 yıllık köklü bağ ve ekonomik başarı vurgusu

Etkinlikte söz alan Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, iki kurum arasındaki ilişkinin 36 yıla dayanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti. EMD İzmir Şubesi'nin 175 üyesiyle hem İzmir hem de Türkiye ekonomisindeki kritik gelişmeleri kamuoyuna duyurma görevini büyük bir titizlikle yürüttüğünü belirten Demircan, ESBAŞ’ın ülke ekonomisindeki stratejik önemine dikkat çekti. ESBAŞ’ın katma değerli üretim, istihdam ve ihracat kapasitesiyle Türkiye'deki 19 serbest bölge arasında dev bir paya sahip olduğunu vurgulayan Demircan, mevcut ihracat ve istihdamın yaklaşık yüzde 27’sinin tek başına ESBAŞ tarafından karşılandığını dile getirdi. Gelecek projeksiyonlarına da değinen Demircan, Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin (BASBAŞ) devreye girmesiyle bu başarının toplam içindeki payının yüzde 50’lere ulaşacağına dair inancını paylaştı.

"Dostlar Meclisi"nde mesleki saygı ve samimiyet

ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler ise yaptığı konuşmada, ekonomi basınıyla kurdukları iletişimin sadece profesyonel bir iş birliği değil, insani bir dostluk olduğunu vurguladı. Bu yıllık buluşmaları bir "Dostlar Meclisi" olarak tanımlayan Dr. Güler, kurulan bu güçlü köprülerin kalıcı olmasını temenni ettiklerini belirtti. Gazetecilik mesleğinin zorluklarına ve özveri gerektiren doğasına dikkat çeken Dr. Güler, mesleğini onuruyla sürdüren basın mensuplarına duyduğu derin saygıyı dile getirdi. Bu ilişkinin herhangi bir çıkar gözetmeksizin, tamamen samimi ve kalbi duygularla inşa edildiğini belirterek tüm gazetecilerin özel gününü kutladı.