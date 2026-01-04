Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü öğrencileri ve öğretim üyelerine öğrencilerin bilgilerinin çalınıp, isim ve fotoğraflarının uygunsuz bir şekilde bir web sitesinde yayınlanması konusunda açıklama yaptı.

Üniversite yönetimi, "Art niyetli kişiler tarafından oluşturulan siteye erişim engeli getirilmesi sağlandı"

Hackerlar tarafından İzmir Ekonomi Üniversitesinde kayıtlı bilgi ve fotoğrafların oluşturulan bir web sitesinde yayınlanması, bu sitede kız öğrencilerin ‘hangisi seksi’ gibi ifadelerle yarıştırılması tepkilere neden olmuştu. Skandal olaya CHP İzmir Milletvekili Av Sevda Erdan Kılıç başta olmak üzere bir çok hukukçu ve sivil toplum örgütü temsilcisi sert tepki göstermişti. Konu hakkında oluşturulan web sitesine erişim engeli getirilmesini talep eden ve suç duyurusunda bulunan üniversite yönetimi, öğrencileri ve akademisyenlere şu açıklamayı gönderdi, “Değerli Öğrencilerimiz, Mezunlarımız ve Akademisyenlerimiz, Üniversitemize ulaşan bildirimler üzerine, art niyetli kişiler tarafından oluşturulan bir web sitesinde bazı öğrencilerimize ve mezunlarımıza ait bilgilerin hukuka aykırı biçimde paylaşıldığı tespit edilmiştir. Bu durum karşısında üniversitemiz, derhal harekete geçmiş; ilgili içeriklerin kaldırılması, siteye erişimin engellenmesi ve sorumlular hakkında gerekli hukuki ve cezai süreçlerin başlatılması sağlanmıştır. Süreç, yasal çerçevede titizlikle ve kararlılıkla takip edilmektedir. İzmir Ekonomi Üniversitesi; öğrencileriyle, mezunlarıyla, akademisyenleriyle ve tüm mensuplarıyla büyük ve güçlü bir ailedir. Hiçbir art niyetli girişim, bu birlik ve dayanışma duygumuzu zedeleyemez. Tüm mensuplarımızın kendilerini güvende hissetmeleri en temel önceliğimizdir. Gelişmeler, şeffaflıkla ve hukuki sınırlar içinde sizlerle paylaşılmaya devam edecektir. Saygılarımızla”