Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde öğrenci verilerinin hacklendiği, kurulan bir web sitesinde kız öğrencilerin isim ve fotoğraflarıyla ‘en güzel’, ‘en çirkin’ başlıkları altında yarışma düzenlendiği öne sürüldü.

İYİ Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Anıl Boyacıoğlu, Son Mühür’e yaptığı açıklamada, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde kadın öğrencilerin kişisel verilerinin izinsiz kullanılarak hedef gösterilmesi açık bir suç, alçaklık ve bir şiddet türü olduğunu söyledi. Boyacıoğlu, “Kişisel verilerin ihlal edilerek böyle pis zihniyetlerin eline geçmesini normalleştirmeyeceğiz ve susmayacağız. Kadınların onuruna ve güvenliğine uzanan her girişimin karşısındayız. Burada üniversite yönetiminin de sorumluluğu var.” diyerek tepkisini dile getirdi.

"Bu zihniyete karşı susmayacağız"

Boyacıoğlu, şunları söyledi, “İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak kadın öğrencilerin fotoğrafları ve öğrenci numaralarının izinsiz şekilde kullanıldığı, aşağılayıcı başlıklarla oylandığı bir internet sitesinin ortaya çıkması açık bir kişisel veri ihlali ve dijital şiddet suçudur. Bu girişim, kadınları hedef alan karanlık bir zihniyetin ürünüdür ve tüm öğrenciler için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. İYİ Parti İzmir İl Gençlik Kolları olarak bu durumu en sert şekilde kınıyor, ilgili makamları derhal göreve davet ediyoruz. Mağdur edilen öğrencilerin yanındayız. Bu suçun hukuki ve kamusal alanda takipçisi olacağız. Kadınların onuruna ve güvenliğine yönelik hiçbir saldırı cezasız kalmamalıdır"

CHP'li Sevda Erdan Kılıç, "Kadınların teşhir edilmesi kabul edilemez bir skandaldır"

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç da, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yaşanan skandal hakkında X hesabından bir açıklama yaptı. "İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne kayıtlı kadınlara ait verilerin ve fotoğrafların izinsiz şekilde sızdırılması, kadınların bir “sıralama sitesinde” teşhir edilmesi kabul edilemez bir skandaldır" diyen Kılıç, "Bu, ne etik bir hatadır ne de birkaç satırlık bir özür metniyle geçiştirilecek bir durumdur. Bu açıkça suçtur. Kadınların kişisel verilerinin ayrıştırılması, fotoğraflarının sınıflandırılması ve rıza dışı biçimde kullanılması; KVKK’ya, Türk Ceza Kanunu’na ve en temel insan haklarına aykırıdır. Site kapatılmış gibi gösterilerek sorumluluktan kaçamazsınız. “Helallik” isteyerek suç ortadan kalkmaz. Dijital şiddetin üzeri duygusal metinlerle örtülemez. Bu olayda: Veriler nereden sızdırıldı? Kimler erişti? Kimler kullandı? Kimler göz yumdu? sorularına derhal ve şeffaf biçimde yanıt verilmelidir. Başta üniversite yönetimi olmak üzere, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve savcılıkları göreve çağırıyorum. Bu iddialar resen soruşturulmalıdır. Kadınların bedenini, fotoğrafını, hayatını bir “içerik” olarak gören bu karanlık zihniyetle etkin bir şekilde mücadele edilmelidir. Bu ülkede suç işleyenler “siteyi kapattım” diyerek kurtulmamalı" diye konuştu.