İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe kampüsü nerede, ne zaman açılacak, yıllık ücret ne kadar ve MYO hangi kampüste gibi sorular özellikle tercih dönemi öncesi adayların ve velilerin araştırdığı konular arasında. İşte merak edilenlerin yanıtları.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Kampüsü nerede?

Güzelbahçe Kampüsü, ilçenin doğusunda, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun hemen güneyinde yer alıyor. 2030 ada 85 ve 33 parselleri kapsayan 220 dönümlük (22 hektar) arazide kurulan yerleşkenin kuzeyinde otoyol, güneyinde devlet ormanı, doğusunda askeri bölge ve küçük sanayi sitesi, batısında ise sağlık tesisi alanı bulunuyor. Otoyol altı geçişiyle Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'na ve 1,5 kilometrelik mesafeyle Güzelbahçe kıyı rekreasyon alanına bağlanıyor. Acem Deresi'nin içinden aktığı arazi, doğal peyzajı koruyacak şekilde tasarlandı.

Güzelbahçe kampüsü ne zaman açılacak?

Projenin birinci etabı 2026 yılının Temmuz ayında tamamlanması planlanıyor. 68 bin metrekare kapalı alana sahip, 5 bloktan oluşan bu ilk etapta Fen-Edebiyat Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi öğrencileri eğitim görecek. Birinci etap bittiğinde 2,2 milyar TL değerinde bir yatırım hayata geçirilmiş olacak. Tam bittiğinde toplam 130 bin metrekare alana yayılan kampüste 6 fakülte, 3 yüksekokul ve lisansüstü eğitim birimleri bulunacak. Temiz enerji teknolojileri, karbon emisyonsuz ulaşım ve enerji performansı optimize edilmiş binalar da projeye dahil.

İzmir Ekonomi Üniversitesi yıllık ücreti ne kadar?

2025-2026 akademik yılı için üniversitenin ücret listesi farklı fakültelere göre değişiyor. İşletme, İletişim ve Fen-Edebiyat fakülteleri için ücretli tarife 473.000 TL düzeyinde. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde de aynı bant geçerli. Meslek Yüksekokulu'nda ücretli öğretim 180.750 TL, Bilgisayar Programcılığı ve Grafik Tasarımı programlarında 192.100 TL. Sağlık Hizmetleri MYO ücretli öğrenim bedeli ise 192.100 TL. İngilizce Hazırlık Sınıfı için ücretli tarife 473.000 TL. Tüm rakamlara KDV dahil ve iki eşit taksitte ödeme imkanı sunuluyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu nerede?

Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, üniversitenin mevcut Balçova Kampüsü'nde faaliyet gösteriyor. Balçova Sakarya Caddesi No:156 adresinde bulunan ana yerleşke, İzmir şehir merkezine yakın konumu ve toplu taşıma bağlantılarıyla kolay ulaşım sağlıyor. Güzelbahçe Kampüsü tamamlandığında üniversitenin akademik birimleri iki yerleşke arasında dağılacak.