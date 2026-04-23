Yelki nerede, hangi ilçeye bağlı, Yelki köy pazarı hangi gün kurulu, Yelki'ye hangi otobüs gidiyor ve Yelki ne demek gibi soruların yanıtları merakla araştırılıyor. İşte İzmir'in bu şirin yerleşimi hakkında bilinmesi gerekenler.

Yelki hangi ilçeye bağlı?

Yelki, İzmir'in Güzelbahçe ilçesine bağlı bir mahalle. İzmir şehir merkezinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, Güzelbahçe ilçe merkezine ise sadece 3 kilometre mesafede yer alıyor. İzmir-Seferihisar yolu üzerinde konumlanan bölge, 2008 yılına kadar belde belediyesi statüsündeyken bu tarihte Güzelbahçe Belediyesi'ne bağlandı. 2022 nüfus sayımına göre 6.153 kişinin yaşadığı yerleşim, kuzeyde Siteler, kuzeydoğuda Kahramandere, doğuda Mustafa Kemal Paşa, güney ve güneybatıda Çamlı mahalleleriyle; batı ve kuzeybatıda ise Urla ilçesiyle komşu.

Yelki köy pazarı hangi gün kuruluyor?

Yelki Yöresel Pazarı, her pazar günü köy merkezinde kuruluyor. İbrahim Karataş Kültür Çarşısı ve Yelki Spor Lokali çevresinde açılan tezgahlarda ev yapımı salça, doğa yoğurdu, tarhana, köy böreği, reçel, zeytinyağı, el emeği ürünler ile Güzelbahçe'nin meşhur Çıratma Mantısı bulunabiliyor. Bazı kaynaklarda cumartesi günleri küçük çaplı köy pazarı kurulduğu da belirtiliyor fakat ana yöresel pazar faaliyeti pazar günlerine özgü. Giriş ücretsiz.

Yelki'ye hangi otobüsler gidiyor?

Toplu taşımayla Yelki'ye ulaşmak için Fahrettin Altay Aktarma Merkezi üzerinden hareket edilmesi gerekiyor. Oradan kalkan ve Yelki güzergahını kullanan ESHOT hatları şunlar: 975 Seferihisar-F. Altay, 983 Bademler-F. Altay ve 987 Ürkmez-F. Altay hattı. Ayrıca İzmir şehir merkezinden kalkan 320 numaralı ESHOT hattıyla Güzelbahçe'ye gelip buradan Yelki'ye geçmek mümkün. Özel araç kullananlar İzmir-Seferihisar yolundan rahatlıkla bölgeye ulaşabiliyor.

Yelki ne demek, adı nereden geliyor?

Yelki adının kökeni doğrudan "yel" yani rüzgar kelimesine dayanıyor. Köyün yaşlı sakinlerinin aktardığına göre bölgede eskiden çok sayıda yel değirmeni bulunuyordu ve buraya "yellik" olarak seslenilirdi. Zaman içinde bu kelime Yelki halini aldı. Yaklaşık 650 yıllık geçmişe sahip yerleşim, yakınındaki eski Karaman Köyü'nden salgın hastalık nedeniyle göç eden ailelerin kurduğu yerleşimle büyüdü. Tarihi taş evler ve dar sokaklar bu köklü geçmişin izlerini taşıyor.