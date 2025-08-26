Son Mühür/ Osman Günden - 8 Eylül’de Belkahve Ata Anı Evi’nde sona erecek yolculukta 88 yaşındaki Huriye Kutlu da bisikletlilere eşlik edecek. Bornova Belediyesi’nin düzenlediği “Bir Milletin İzinde, Zaferin Yolunda” Bisiklet Turu, İzmir’in kurtuluşunun 103. yılına özel olarak bu yıl 10. kez gerçekleştiriliyor. 26 Ağustos’ta Afyon Kocatepe’den start alan bu anlamlı yolculuk, 8 Eylül’de İzmir Belkahve Ata Anı Evi’nde son bulacak.

Turun koordinatörü Osman Kutlu’nun 88 yaşındaki annesi Huriye Kutlu da bu yıl bisikletlilere eşlik edecek. Katılımcılar, Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cem Arıkan’dan teslim aldıkları Türk bayraklarını tur boyunca yanlarında taşıyacak.

Başkan Eşki: “Tarihimize sahip çıkıyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, organizasyona gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, “Belkahve, yalnızca Bornova’nın değil, tüm Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin simgesidir. 9 Eylül’e giden yolun taşıdığı anlamı gençlerimiz ve halkımızla birlikte yaşatmak bizim için büyük bir onur. Zaferin ruhunu hisseden herkesle bu mirası geleceğe taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Büyük Taarruz’un izinde

Bisiklet turu koordinatörü Osman Kutlu, tur programını şöyle anlattı: “Mustafa Kemal Atatürk’ün 25 Ağustos akşamı Şuhut’taki karargâhtan çıkıp Kocatepe’ye yürüdüğü güzergâhı biz de yürüyerek başlayacağız. 26 Ağustos sabahı Kocatepe’deki törenin ardından, ordumuzun geçtiği yollardan aynı gün, aynı saat ve aynı noktalarda olacağız. Modern yolları değil, o dönemde kullanılan güzergâhı takip edeceğiz. Ordumuzun konakladığı yerlerde çadır kurarak ilerleyeceğiz. Amacımız, genç nesillere o günkü şartları hissettirebilmek.”

Ecdadın izinde pedal çeviriyorlar

Turun üçüncü kez katılımcılarından Turan Dedeoğlu, “Yıllar önce bu topraklarda özgürlüğümüz için canlarını veren askerlerimizin hislerini birebir yaşıyoruz. O dönemi yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Belkahve: Zaferin ve umudun sembolü

Kurtuluş Savaşı’nın simge noktalarından Belkahve, 9 Eylül öncesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’i ilk kez seyrettiği yer olarak biliniyor. Atatürk’ün burada söylediği “Bu şehre bir şey olacak diye çok korktum” sözleri, İzmir’in kurtuluşunun sorumluluğunu ve zaferin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.