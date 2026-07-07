Son Mühür- Mahkemenin CHP için verdiği mutlan kararı parti içinde taşların yerinden oynamasına sebebiyet vermişti. İzmir Ekim Hareketi de bu karara tepki göstererek karar öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'e desteklerini ilan etti.

"Kararı tanımıyoruz, Özgür Özel'in yanındayız"

Butlan kararını yok hükmünde sayan hareket kararı tanımadıklarını ve reddettiklerini duyurdu. İzmir Ekim Hareketi "Bizler, İzmir Cumhuriyet Halk Partisinin eski ilçe başkanları olarak partimizin örgüt iradesini yok sayan, kurultay delegelerimizin ortaya koyduğu demokratik tercihleri görmezden gelen ve örgütümüzün emek mücadelesini hedef alan hiçbir anlayışı kabul etmiyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisinin meşru yönetimi; delegelerimizin özgür iradesiyle seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel ve Parti Meclisimizdir. Bizim duruşumuz nettir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İl Başkanımız Çağatay Güç'tür, karar örgüt iradesine darbedir"

Verilen mahkeme kararını binlerce üyeye ve değişim iradesine vurulmuş ağır bir darbe olarak değerlendiren hareket, "İl Başkanımız Çağatay Güç ve il yönetimimizin görevden alınması, yalnızca yöneticilerimize değil İzmir'deki tüm örgütümüze, binlerce üyemize ve değişim iradesine vurulmuş ağır bir darbedir.

Bu kararı siyasi ve örgütsel açıdan kabul etmiyor; İl Başkanımız Çağatay Güç ile il yönetimimizin yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ediyoruz. Bizim seçilmiş il başkanımız Çağatay Güç’tür.

Cumhuriyet Halk Partisi makamların değil, örgütün partisidir. Gücünü koltuklardan değil; üyelerden, delegelerden ve halktan alır. Hiçbir karar, hiçbir baskı, hiçbir müdahale örgütümüzün iradesini teslim alamayacaktır." dedi.

"Değişim iradesini sonuna kadar savunacağız"

Özgür Özel liderliğinde yürütülen mücadeleye sahip çıkacaklarını ifade edeb hareket sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler İzmir’in eski seçilmiş ilçe başkanları olarak ortak irademizi bir kez daha ilan ediyoruz. Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde yürütülen mücadeleye sahip çıkmaya, İzmir örgütümüzün onurunu ve emeğini savunmaya kararlıyız.

Örgütümüzü yok sayan anlayışlara boyun eğmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisinin demokratik değerlerini ve değişim iradesini sonuna kadar savunacağız. İzmir önceki dönem ilçe başkanları olarak kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."