TFF 3. Lig’de geçen sezon ilk yılında Play-Off oynayarak dikkatleri üzerine çeken Tire 2021 FK, bu sezon da yükselişini sürdürüyor.

Yeni yönetimiyle birlikte daha istikrarlı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, son haftalardaki form grafiğiyle yeniden Play-Off potasına girdi.

Didim’de kritik galibiyet

Tire 2021 FK, ligin son haftasında Didim’de oynanan karşılaşmada Nazillispor’u 1-0 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti. Zorlu deplasmandan üç puanla dönen İzmir ekibi, son beş maçta dört kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Puanını 12’ye yükseltti

Nazillispor karşısında elde edilen galibiyetle birlikte Tire 2021 FK puanını 12’ye yükseltti. Bu sonuçla birlikte İzmir temsilcisi, Play-Off hattındaki rakipleriyle puan puana gelmeyi başardı. Takımın son haftalardaki çıkışı, taraftarlarda yeniden umut yarattı.

Yeni yönetimle yeni hedefler

Sezon öncesinde yönetim değişikliğine giden Tire 2021 FK’da yeni yönetim, kulübün mali ve sportif yapısını güçlendirmeye odaklandı.

Teknik ekibin desteğiyle birlikte kadroda yapılan takviyeler kısa sürede sonuç vermeye başladı. Kulüp kaynakları, “hedefin bu sezon da Play-Off ve üstü” olduğunu belirtti.

Hafta sonu İzmir derbisi

Sarı-kırmızılı ekip, ligin bir sonraki haftasında sahasında Altay’ı konuk edecek. Cumartesi günü oynanacak bu karşılaşma, hem düşme hattındaki Altay hem de çıkışını sürdürmek isteyen Tire FK için büyük önem taşıyor. Tire ekibi, evinde taraftarı önünde serisini devam ettirmenin planlarını yapıyor.

Tire’de umut yeniden yeşerdi

Geçtiğimiz sezon Play-Off tecrübesi yaşayan ve bu başarıyı tekrarlamayı hedefleyen Tire 2021 FK’da şehirde büyük bir heyecan hakim.