Son Mühür / Atakan Başpehlivan Karabağlar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, yarın düzenlenecek Ekim ayı ikinci oturumunda değerlendirilmesi beklenen Karabağlar Belediyesi’nin 2026 yılı bütçe görüşmeleri ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunarak Başkan Helil Kınay’ı eleştirdi.

Fırat Eroğlu: Gördüğümüz kadarıyla problemli bir bütçe

AK Parti grubu olarak, Karabağlar Belediyesi bütçesini incelediklerini ve vatandaşa zulüm eden fahiş fiyat artışı yakaladıklarını belirten Fırat Eroğlu, ayrıca belediyede pek çok sıkıntılı durum yaşandığını vurgulayarak, “Bu bütçeyi biz incelediğimizde bir sürü vatandaşa zulüm eden fahiş fiyat artışları yakaladık. Bir kere fahiş emlak vergisi artışı var bu gelir olarak gösterilmiş. Diğer yan gelirlerde de yüzde 150’lik artış var. Bu yapılan politikayı doğru bulmuyoruz. Belediyede bir sürü sıkıntılı durum söz konusu ve halka zulüm eden bir gelir tablosu hazırlanmıştır. Gördüğümüz kadarıyla problemli bir bütçe.” diye konuştu.

“Helil Kınay bizimle dalga geçiyor”

Son olarak, Karabağlar Belediye Başkanı CHP’li Helil Kınay’ın belediyeyi yönetmediğini ve kendileriyle dalga geçtiğini kaydeden AK Partili Eroğlu, CHP’lilerin de kötü yönetimin farkında olduğunun ancak üç maymunu oynadıklarının altını çizerek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Benim düşüncem şu, Helil Kınay belediyeyi yönetiyoruz diye bizimle dalga geçiyor. İlginç bir durum söz konusu CHP’liler de bunun farkında, CHP’nin genel merkezi de bunun farkında herkes üç maymunu oynuyorlar. Belediyede kalan yıllar böyle gider mi, yoksa nasıl ilerler ben de bilmiyorum.”