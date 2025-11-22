İzmir’in Trendyol Süper Lig temsilcisi Göztepe, ligin 13. haftasında yarın sahasında Kocaelispor’u ağırlamaya hazırlanırken Gürsel Aksel Stadı’ndaki mücadele saat 14.30’da başlayacak ve karşılaşmanın hakemi olarak Ali Yılmaz görev yapacak.

İstikrarlı bir grafik çiziyorlar

Ligde geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle istikrarlı bir grafik çizen sarı-kırmızılılar, topladığı 22 puanla beşinci sıraya yerleşmiş durumda. Takımda sakatlığı süren İbrahim Sabra’nın maç kadrosunda yer alması beklenmezken, Göztepe bu sezon savunma performansıyla da dikkat çekiyor. Galatasaray ile birlikte sadece altı gol yiyen İzmir temsilcisi, ligde en az gol atan takımlar arasında yer alarak defans hattındaki sağlamlığını bir kez daha göstermiş oluyor.