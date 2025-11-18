Efeler Ligi’nde sezona istediği başlangıcı yapamayan Altekma, son olarak evinde Halkbank’a 3-2 kaybetmiş ve üç maçlık periyotta yalnızca bir galibiyet alabilmişti. Ligde 10’uncu sıraya gerileyen İzmir temsilcisi, hafta içi mesaisinde kritik bir mücadeleye çıkıyor.

Maç Şahinbey Spor Salonu’nda oynanacak

Ligin 4’üncü haftasında Gaziantep Gençlikspor'a konuk olacak Altekma, yarın saat 14.00’te Şahinbey Spor Salonu’nda sahaya çıkacak. Karşılaşmayı Tolgacan Dinçer ve Bektaş Kalender hakem ikilisi yönetecek.

Rakip de tek galibiyetle sezona tutunmaya çalışıyor

Gaziantep Gençlikspor da lige tıpkı Altekma gibi bir galibiyet, iki mağlubiyetle başladı. Puan tablosunda İzmir ekibinin bir basamak altında yer alan ev sahibi ekip, kendi sahasında kazanarak çıkış yakalamak istiyor.

Altekma üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor

Altekma cephesinde hedef, deplasmandan galibiyet çıkararak hem moral bulmak hem de düşüşe geçen grafiği yukarı çevirmek.

Teknik heyet ve oyuncular, özellikle son maçta Halkbank karşısında ortaya koydukları mücadeleyi üç puanla süslemeyi hedefliyor.

Haftanın kritik maçlarından biri olarak görülüyor

Hem sıralamadaki yakınlık hem de iki takımın benzer performans grafiği, karşılaşmayı haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri haline getiriyor.

Altekma galip gelmesi halinde hem rakibini geride bırakacak hem de play-off hattına doğru bir adım daha atacak.