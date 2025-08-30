TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup ekiplerinden Altay, takımdan ayrılan oyuncularını yeniden kadroya katmak için girişimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda genç stoper Yunus Efe Sarıkaya ile görüşen yönetim, oyuncuyu geri döndürmeyi başaramadı.

Yetiştirme bedeli krizi

Geçen sezon 2’nci Lig’de vitrine çıkan Yunus Efe, 80 bin TL’lik yetiştirme bedelinin ödenmemesi nedeniyle profesyonel yapılamadı. Sezon sonunda serbest kalan 19 yaşındaki savunmacı, Süper Lig ekibi Alanyaspor ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kiralık planı gerçekleşmedi

Alanyaspor’un henüz lisans çıkarmadığı ve kiralık göndermeyi planladığı genç oyuncu için Altay yönetimi devreye girdi. Ancak Altay’ı mali açıdan destekleyen Sinan Kanlı, “Menajerlerin tutumu yüzünden anlaşamadık. 1 yıllığına bize dönecekti, çok para istediler, transferi kapattık” dedi. Kanlı önderliğinde daha önce Ali Kızılkuyu, Emre Tangeldi ve Onur Efe yeniden Altay kadrosuna katılmıştı.