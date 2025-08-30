Son Mühür - Konak Belediyesi Eylül ayı olağan oturumunda, başkanlığını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yaptığı İzmir’in tanıtımını, ulusal ve uluslararası alanda marka değerini yükseltmeyi ve kentin ekonomik–kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan İzmir Vakfı’ndan ayrılması görüşülüp, oylanacak.

Kentin önde gelen kurumları üye

Dönem başkanlığını başkan Cemil Tugay’ın yaptığı İzmir Turizm Tanıtma Vakfı, kentin ulusal ve uluslararası tanıtımını güçlendirmeyi, marka değerini artırmayı ve İzmir’in ekonomik-kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan projeler yürütüyor. Kurucuları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası gibi önemli kurumların yer aldığı vakıf, kentin tanıtımı ve kalkınması konusunda uzun yıllardır çalışmalar gerçekleştiriyor.

2 Eylül'de mecliste oylanacak

Öte yandan, konuyla ilgili meclis gündeminde yer alan ilgili maddede kurumsal önceliklerden ve kaynak kullanımının daha doğru kullanılması için Konak Belediyesi’nin, İzmir Vakfı’ndan ayrılacağı açıklanırken, kulislerde ise Nilüfer Çınarlı Mutlu ile Cemil Tugay’ın aralarının bozuk olabileceği konuşuldu. 2 Eylül’de gerçekleşecek meclis oturumunda ilgili madde meclis üyeleri tarafından görüşülerek, oylanacak.