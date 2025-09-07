Geçtiğimiz hafta deplasmanda Gebzespor’a 1-0 yenilerek hayal kırıklığı yaşayan Aliağa Futbol, kendi sahasında bambaşka bir oyun sergiledi. Taraftarının desteğini arkasına alan sarı-siyahlılar, Fethiyespor karşısında maça hızlı başladı.

Harun ve Mertcan ilk yarıda farkı açtı

Aliağa Futbol, 20’nci dakikada Harun’un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golden yalnızca 10 dakika sonra sahneye çıkan Mertcan, skoru 2-0’a taşıdı. İlk yarıyı iki farklı üstünlükle kapatan İzmir ekibi soyunma odasına moralli girdi.

Muammer noktayı koydu

İkinci yarıya da etkili başlayan Aliağa Futbol, 49’uncu dakikada Muammer’in ayağından bulduğu golle farkı üçe çıkardı. Skor tabelası 3-0’a gelirken Fethiyespor’un geri dönüş umutları tamamen söndü.

Fethiyespor yine galibiyet göremedi

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde her iki takım da pozisyonlar bulsa da skor değişmedi. 90 dakika sonunda sahadan 3-0 galip ayrılan Aliağa Futbol, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Puan tablosunda son durum ne

Bu galibiyetle birlikte Aliağa Futbol puanını 6’ya yükselterek ligde çıkışa geçti. Henüz galibiyetle tanışamayan Fethiyespor ise 1 puanda kaldı.