Son Mühür- İzmir’in Gaziemir ilçesine bağlı Esbaş İstasyonu’nda akşam saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi. İddiaya göre raylara giren genç, TCDD’ye bağlı şehirler arası yolcu treninin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Nasıl yaralandı?

Görgü tanıklarının ifadelerine göre yaralının alkollü olabileceği öne sürüldü. Bazı tanıklar ise gencin raylara bilinçli şekilde girdiğini belirterek intihar girişiminde bulunmuş olabileceğini söyledi. Resmi makamlar olayla ilgili net bir açıklama yapmadı.

Olay yerinde yaralı gence müdahale edildi

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapılırken, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Tren seferlerinde aksama

Yaşanan kaza nedeniyle şehirler arası tren ve İZBAN seferlerinde aksama meydana geldi. İstasyonda yolcular uzun süre beklemek zorunda kaldı.