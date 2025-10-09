Son Mühür/ Beste Temel- Türkiye’nin en büyük üniversite kütüphanelerinden biri olan Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, bilgiye erişim, araştırma ve akademik üretimde İzmir’in en güçlü merkezlerinden biri olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Geniş koleksiyon yapısı ve modern altyapısıyla hem öğrenciler hem de akademisyenler için referans noktası haline gelen kütüphane, yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kaynak üssü olarak güçlendirildi

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde kapsamlı bir yenileme sürecinden geçen Merkez Kütüphane, mekan ve kaynak kapasitesi açısından önemli ölçüde güçlendirildi.

Kütüphane; grup çalışma salonları, bilgisayar salonları, 214 kişisel çalışma odası, 4 serbest okuma salonu ve 3 sesli kitap kayıt stüdyosu ile aynı anda 2 bin 106 kişiye hizmet verebiliyor.

Zengin koleksiyonuyla İzmir’in hafızası

Kütüphane koleksiyonunda 251 bin 446 basılı kitap, 767 bin 919 e-kitap, 177 bin 820 e-dergi ve 148 veri tabanı yer alıyor.

Ayrıca İzmir Koleksiyonu, Atatürk Koleksiyonu, Prof. Dr. Nuri Bilgin Koleksiyonu, Refik Şevket İnce, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ve Bergama Koleksiyonu gibi özel arşivleriyle dikkat çekiyor.

Bununla birlikte, yalnızca birkaç kopyası günümüze ulaşmış el yazması nadir eserler de kütüphanenin en değerli bölümlerinden birini oluşturuyor.

“Sosyal yaşam alanına dönüştürüldü”

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Merkez Kütüphanesi’nin artık sadece bir bilgi merkezi değil, aynı zamanda bir sosyal yaşam alanı olduğuna dikkat çekti:

“Kütüphanemiz, öğrencilerimizin en yoğun kullandıkları alanların başında geliyor. Yaptığımız yatırımlar sayesinde akademisyenlerimizin ve dış kullanıcıların da buluşma noktası haline geldi.

Dijital arşivimiz, zengin elektronik veri tabanlarımız ve çağdaş çalışma alanlarımızla her disiplinden araştırmacıya hitap ediyoruz.”

Budak ayrıca, kütüphanenin “Engelli Dostu Kütüphane” unvanıyla öne çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Engelli kullanıcılarımız için 3 sesli kitap kayıt stüdyosu kurduk. Görme engelli öğrencilerimiz, elektronik materyalleri dinleyebiliyor, kaydedebiliyor ve ders materyallerine kolayca ulaşabiliyor.”

7/24 kesintisiz hizmet

Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, eğitim-öğretim döneminde haftanın her günü açık kalıyor.

Özellikle sınav dönemlerinde 7 gün 24 saat hizmet vererek öğrencilere kesintisiz bir çalışma ortamı sağlıyor. Kütüphane kullanıcıları, ücretsiz kablosuz internet erişiminden de faydalanabiliyor.

Araştırmacılara açık erişim desteği

Prof. Dr. Budak, araştırmacılar için sağlanan dijital olanakları da anlattı: “Akademisyenlerimiz, Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığımız aracılığıyla açık erişimli dergilerde makale işlem ücreti ödemeden yayın yapabiliyor.

Ayrıca, abone olduğumuz veri tabanları üzerinden açık erişim anlaşmalarıyla akademik üretimi destekliyoruz.”

Kütüphane, sadece bilgiye erişim değil, aynı zamanda akademik üretimin teşvik edildiği bir merkez olarak öne çıkıyor.

Yeni öğrencilere oryantasyon ve etkinlikler

Ege Üniversitesi, her yıl yeni kayıt olan birinci sınıf öğrencilerine kütüphane kullanımı ve dijital arşiv erişimi hakkında oryantasyon eğitimleri düzenliyor. Ayrıca yıl boyunca kütüphane içinde sergiler, seminerler ve eğitim etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Bu yönüyle Merkez Kütüphane, sadece bir okuma alanı değil, Ege Üniversitesi’nin kültürel buluşma noktası olmayı sürdürüyor.

Ege Üniversitesi’nden bilgiye açık bir gelecek

İzmir’in akademik yaşamına yön veren Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, her yıl daha fazla öğrenci, araştırmacı ve yurttaşı bilgiyle buluşturuyor.

Rektör Budak, “Eğitimde kaliteyi artırmanın yolu bilgiye erişimi kolaylaştırmaktan geçiyor. Biz de bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.