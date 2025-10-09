Son Mühür/Merve Turan- Karşıyaka Belediyesi’nin 2025 yılını “Attila İlhan Vefa Yılı” ilan etmesiyle başlayan edebiyat ve sanat dolu etkinlikler dizisi, iki özel programla tamamlanıyor. Türk edebiyatının usta ismine adanan yıl, gazeteci-yazar Banu Avar ve yönetmen Biket Ilhan’ın katılacağı söyleşi ile “Attila İlhan Şiirinde İncesaz” başlıklı müzikli dinletiyle son bulacak.

Söyleşiyle anılacak, şiirle uğurlanacak

Karşıyaka Belediyesi, Attila İlhan’ın 100. doğum yılı dolayısıyla düzenlediği özel etkinlikleri, sanat dolu bir finalle noktalamaya hazırlanıyor. İlhan’ın 25. ölüm yıl dönümünde gerçekleştirilecek “Attila İlhan’ı Anlatıyor” başlıklı söyleşi, 11 Ekim Cumartesi akşamı Hikmet Şimşek Sanat Merkezinde yapılacak. Saat 20.00’de başlayacak etkinlikte, Banu Avar ve Biket Ilhan; usta şairin yaşamı, eserleri ve düşünce dünyası üzerine söyleşecek.

“Attila İlhan Şiirinde İncesaz” ile müzikli final

Vefa Yılı etkinlikleri 13 Ekim Pazartesi günü yine Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde sahnelenecek müzikli bir dinletiyle sona erecek. Tiyatro sanatçısı Nazlı Kayı ile piyanist ve besteci Nihat Demirkol’un sahne alacağı “Attila İlhan Şiirinde İncesaz” adlı dinleti, şairin dizelerini ezgilerle buluşturacak. Etkinlik saat 20.00’de başlayacak ve sanatseverlerin katılımına açık olacak.

Bir yıl boyunca sanat ve edebiyat buluşmaları

“Attila İlhan Vefa Yılı” kapsamında Karşıyaka’da yıl boyunca pek çok etkinlik gerçekleştirildi. “Karşıyaka’nın İskeleleri ve Attila İlhan’ın Mahur Bestesi” söyleşisi, Banu Avar ile imza günü ve söyleşi, Galeri Alt’ta açılan Attila İlhan Portreleri Karikatür Sergisi ve 3. İzmir Edebiyat-Sinema Buluşması bu yılın öne çıkan etkinlikleri arasında yer aldı.

Ayrıca Attila İlhan Edebiyat Buluşmaları, “Attila İlhan 100 Yaşında” paneli, Homeros Büyüktanır Kütüphanesi’nde oluşturulan Attila İlhan kitap köşesi ve Karşıyaka Kent Konseyi Attila İlhan Korosunun “Ben Sana Mecburum Karşıyaka” konseri, yılın dikkat çeken etkinliklerinden oldu.

“Attila İlhan Karşıyaka’nın kalbinde yaşamaya devam edecek”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, bir yıl boyunca gerçekleştirilen etkinliklerin amacının, büyük edebiyatçının düşünsel mirasını gelecek kuşaklara taşımak olduğunu belirtti. Ünsal, şu ifadeleri kullandı:

“Attila İlhan yalnızca Türk edebiyatının değil, düşünce dünyamızın da en güçlü seslerinden biridir. Karşıyaka’nın yetiştirdiği bu büyük değerle gurur duyuyoruz. 2025 boyunca düzenlediğimiz etkinliklerle, onun edebiyatımıza ve kent kültürümüze kattığı mirası yaşatmaya çalıştık. Şimdi bu özel yılı dizeleriyle uğurlarken, Attila İlhan’ın anısı Karşıyaka’nın kalbinde ve yeni kuşakların bilincinde yaşamaya devam edecek.”

Etkinlik programı:

“Attila İlhan’ı Anlatıyor” Söyleşisi – 11 Ekim Cumartesi, Saat 20.00 – Hikmet Şimşek Sanat Merkezi

“Attila İlhan Şiirinde İncesaz” Müzikli Dinleti – 13 Ekim Pazartesi, Saat 20.00 – Hikmet Şimşek Sanat Merkezi