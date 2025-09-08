Son Mühür/ Beste Temel - Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde gerçekleştirilen 2. Açık Satranç Turnuvası, iki gün süren karşılaşmaların ardından sona erdi. Farklı yaş kategorilerinde yaklaşık 100 çocuk hamlelerini yaparak dereceye girmek için yarıştı.

Ödüller törenle verildi

Turnuvanın ödül törenine, ailelerin yanı sıra Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Uluslararası Hakem ve Turnuva Gözlemcisi Abuzer Altuntaş, TSF Turnuva Başhakemi Ulusal Hakem Mehmet Canaç, TSF Ulusal Hakem ve Başhakem Yardımcısı İbrahim Karaca, TSF Aday Hakemleri Dursun Ören ve Kaan Tanyeri ile Turnuva Direktörü Recep Minaskatıldı.

Belediye Başkan Yardımcıları Bilgi Keskin ve Erhan Güzel, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti. Başkan Yardımcısı Erhan Güzel, “Çocuklarımızın keyifli bir turnuva geçirmesini diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Dereceye girenler

8 Yaş ve Altı Kategorisi:

Demir Dibekoğlu Yaman Babadağ Ali Kalaycıoğlu Ilgaz Ali İslam Ata Topçuoğlu

10 Yaş ve Altı Kategorisi:

Ayaz Sarpdağ Mete Acar Nihal Zade Türkel Uras Özbilen Çağrı Yenel

14 Yaş ve Altı Kategorisi:

Çağan Kurular Servan Şenduryıldız Raif Konuş Fatih Çağlar Tuna Gazioğlu

Açık Kategori:

Batın Efe Aydoğan Mustafa Arayan Candaş Can Ege Derebaşı Eray Dilmen