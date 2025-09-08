FIFA’dan eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle transfer yasağı cezası alan Bucaspor 1928, birçok as futbolcusuyla yollarını ayırmak zorunda kaldı. Kadro kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, sezona zorlu bir giriş yaptı.

3 maçta 1 puan

İlk hafta deplasmanda Karaman FK ile 3-3 berabere kalan Bucaspor, ikinci hafta sahasında Şanlıurfaspor’a 2-0 mağlup oldu. Üçüncü haftada ise deplasmanda Kastamonuspor’a 2-0 yenilen İzmir temsilcisi, 3 maç sonunda yalnızca 1 puan alabildi.

Kupaya da erken veda

Bucaspor 1928, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında da hayal kırıklığı yaşadı. 3. Lig 4. Grup ekibi İzmir Çoruhlu’ya sahasında 2-0 yenilen sarı-lacivertliler, kupaya ilk turda veda etti.