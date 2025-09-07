Son Mühür/Beste Temel- İzmir'in önemli cazibe merkezlerinden biri olan Doğal Yaşam Parkı, kış mevsimine geçişle birlikte ziyaret saatlerinde düzenlemeye gidiyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan park, değişen mevsim koşullarına uyum sağlamak amacıyla iki aşamalı yeni bir ziyaret programı başlattı.

Ziyaret saatleri yeniden düzenleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Doğal Yaşam Parkı, 8 Eylül Pazartesi gününden itibaren yeni saat uygulamasına geçiyor. Daha önce hafta içi ve hafta sonu farklı saatlerde hizmet veren park, bu tarihten itibaren haftanın altı günü 09.00-17.00 saatleri arasında kapılarını ziyaretçilere açacak. Parkın kapanış saati olan 17.00'den sonra, içeride bulunan ziyaretçilerin 18.30'a kadar alanı terk etmeleri için süre tanınacak. Bu düzenleme, hayvanların doğal yaşam döngüsünü korumak ve kışa hazırlık süreçlerini aksatmamak amacıyla yapıldı.

Ekim ayında kış saati uygulamasına geçiş

Hayvanat bahçesi sakinlerinin kışa hazırlanma süreci devam ederken, park yönetimi ekim ayı için daha erken bir kapanış saati belirledi. 20 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak kış saati uygulaması ile parkın ziyaret saatleri 09.00-16.00 arasına çekilecek.

Bu tarihten itibaren ziyaretçiler, gün ışığından daha fazla yararlanmak için erken saatlerde parka giriş yapabilecekler. Son ziyaretçi çıkış saati ise 17.30 olarak belirlendi. Bu değişiklikler, hem ziyaretçilerin konforunu hem de park sakinlerinin sağlığını güvence altına almayı hedefliyor.