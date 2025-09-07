Son Mühür- Siyasetin satranç tahtasında CHP lideri Özgür Özel'in son hamlesi 900 kurultay delegesinin imzasıyla 21 Eylül'de olağanüstü kurultay başvurusu oldu.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından delegelikleri düşürülen 196 İstanbul kurultay delegesinin, MYK, PM ve YDK üyelerinin imza vermediği süreçte kısa zaman içinde 900 imza toplanması, 15 Eylül'de olası bir mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarının sadece 6 gün mü sürecek sorusunu da beraberinde getirdi.

Cibre'den Demokles'in kılıcı vurgusu...



CHP merkezli siyasi tartışmaların ekonomiye olan etkilerine dikkat çeken ekonomist İris Cibre,

''CHP 21 Eylülde olağanüstü kurultay kararı aldı

900 Delege ile bu çağrı yapıldı.

Bu yolu YSK dün "CHP ilçelerde seçim yapabilir" kararı açmış oldu.

15 Eylülde mutlak butlan kararı verilip Kılıçdaroğlu başa gelse dahi, 21 Eylül'de delege çağrısı ile (Kılıçdaroğlu dönemi delegeleri ile aynı kişiler) yapılan kurultay iptal edilemez.

Kısaca, geri atansa bile, Kılıçdaroğlu kayyum olarak en fazla 6 gün CHP başında kalabilecek. Ardından kurultay ile, şu ortamda yüzde 99 ihtimalle Özgür Özel tekrar seçilecek. Ve bu Demokles'in kılıcı da bertaraf edilmiş olacak.

Piyasalar açısından da önemli ölçüde rahatlatıcı olacaktır.'' mesajı verdi.



Hukukla olmazsa gugukla engeller...



Cibre'nin ''Demoklesin kılıcı'' göndermesine cevap veren isim AK Parti İzmir eski Başkanı emekli hakim Ömer Kabak'tı

2009-2010 döneminde AK Parti İzmir İl Başkanı olarak görev yapan Kabak,

''Ne CHP'nin olağanüstü kurultay kararı ne YSK'nın evlere şenlik ilçe kongreleri yapılır kararı bu kaosu çözer.

Çünkü İstanbul ve Genel Merkez kayyumları bu kurultay ve kongreleri engelleyecektir. Hukukla olmazsa gukukla engeller.

Ya da Ankara'daki dava yine ertelenir.

Demokles'in kılıcı.'' sözleriyle CHP lideri Özgür Özel'in son hamlesinin sonuçsuz kalacağını savundu.