Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Doğal Yaşam Parkı, 8 Kasım'da başlayan ara tatil süresince yoğun bir ilgi görerek binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye'nin bu kapsamdaki ilk doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyan tesis, tatil döneminde hem çocuklar hem de aileler için en çok tercih edilen destinasyonların başında geldi. Ziyaretçiler, içerisinde 135 farklı türden 1600'ün üzerinde hayvanı ve 250'den fazla bitki çeşidini barındıran parkta, doğayla iç içe keyifli ve eğitici anlar yaşama fırsatı buldu.

135 türle doğal yaşama yakın deneyim

Parkı ziyaret eden konuklar, aslanlar, kaplanlar, filler, zürafalar, zebralar gibi vahşi yaşamın önde gelen türlerinin yanı sıra çeşitli kuş, sürüngen ve su canlılarını, doğal yaşamlarına mümkün olduğunca yakın tasarlanmış özel alanlarda gözlemleme imkanına sahip oldu. Özellikle minik misafirler için özenle hazırlanan Çocuk Hayvanat Bahçesi, büyük ilgi gördü. Bu bölümde çocuklar, evcil hayvanlarla birebir temas kurarak unutulmaz anılar biriktirdi ve hayvan sevgilerini pekiştirdi.

Aileler için tam günlük keyifli aktivite merkezi

İzmir Doğal Yaşam Parkı, sadece hayvanları barındırmakla kalmayıp, ailelerin tüm günlerini rahatça geçirebilecekleri imkânları da sundu. Parkın geniş alana yayılan yürüyüş ve bisiklet parkurları, huzurlu piknik alanları, modern kafeleri ve özel dinlenme noktaları, ziyaretçilere konforlu ve eğlenceli bir gün vadederek tatilin tadını çıkarmalarına olanak tanıdı. Bu kapsamlı olanaklar, parkı bölgenin büyük bir rekreasyon merkezi haline getiriyor.

Ara tatilde özel düzenleme ve güncel ziyaret saatleri

İzmir Doğal Yaşam Parkı, ara tatil boyunca ziyaretçilerin taleplerini karşılamak adına normalde kapalı olduğu Pazartesi günü de kapılarını açık tuttu. Normal mesai düzeninde ise park, Pazartesi günleri hariç haftanın her günü 09.00 ile 16.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Parka giriş ücretleri de belirlenmiş durumda: Tam bilet fiyatı 80 Türk Lirası iken, öğrenci bileti 40 Türk Lirası olarak uygulanıyor. Ayrıca, 0-6 yaş grubu çocuklar ve tüm engelli ziyaretçiler parka ücretsiz olarak giriş yapabilme hakkına sahip.