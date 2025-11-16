Son Mühür/ Beste Temel- Ege Bölgesi'nde İzmir ve komşu iller Manisa ile Aydın, 16-20 Kasım tarihleri arasında genellikle ılıman seyreden, ancak hafta sonuna doğru yağış ihtimali artan bir hava tahmini ile karşı karşıya. Meteoroloji verilerine göre, İzmir, hafta boyunca en yüksek sıcaklıkları gören il olmaya aday. Yapılan analizler, üç ilde de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini, ancak rüzgar yönü ve yağış şiddeti açısından farklılıklar bulunduğunu ortaya koyuyor.

İzmir'de en yüksek termometre değerleri bekleniyor

İzmir, önümüzdeki beş günlük süreçte en yüksek sıcaklıkları kaydedecek. Salı ve Çarşamba günleri termometrelerin 25 dereceyi göstermesi beklenirken, bu değer Manisa'da 23 derece, Aydın'da ise 24 derece olarak tahmin ediliyor. En düşük sıcaklıklar açısından ise İzmir (10 derece - 15 derece), komşusu Manisa (7 derece - 12 derece) ve Aydın'a (8 derece - 12 derece) kıyasla gece ayazının daha hafif geçtiği bir tablo çiziyor. İzmir'de rüzgarın Pazar hariç tüm hafta Kuzey yönünden yüksek hızlarla (20 km/sa'e kadar) esmesi beklenirken, Manisa ve Aydın'da rüzgar hızları daha düşük seyrediyor.

Yağış alarmı: Perşembe günü bölgeye yoğun yağmur geliyor

Bölge genelinde hafta başı güneşli veya parçalı bulutlu geçtikten sonra, hafta ortasından itibaren yağışlı hava etkili olmaya başlıyor. İzmir'de Salı gününden itibaren hafif sağanak ihtimali bulunurken, Aydın ve Manisa'da da benzer şekilde Salı veya Çarşamba günleri sağanaklar görülüyor. Üç il için de asıl dikkat çekici gün ise 20 Kasım Perşembe. İzmir, Manisa ve Aydın'da Perşembe günü yağmurlu bir hava bekleniyor. Özellikle Manisa'da nem oranının %96'ya kadar çıkacağı tahmini, yağışın yoğunluk kazanabileceğinin sinyalini veriyor.

Nem farkı ve hava durumu değişimleri

Nem oranları incelendiğinde, üç il arasında önemli farklılıklar göze çarpıyor. İzmir'in hafta sonu en yüksek nemi (%91) Pazar günü yaşarken, Aydın aynı gün en düşük nemi (%53) kaydediyor. Ancak hafta ilerledikçe nem oranları birbirine yaklaşıyor. İzmir'de nemin Pazartesi'den Salı'ya düşmesi beklenirken, Manisa ve Aydın'da nem oranları sürekli artış eğiliminde. Bu durum, özellikle İzmir'deki Kuzey rüzgarlarının nem dengesini daha hızlı değiştirdiğini gösteriyor.

Bölge halkının, özellikle Perşembe günü için ani yağışlara ve nem artışına karşı tedbirli olması önem taşıyor.