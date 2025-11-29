İzmir’de dün akşam batı ilçelerde başlayan ve sabah saatlerinde il geneline yayılan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent genelinde birçok noktada su birikintileri oluşurken yollar adeta göle döndü.

Karaburun’da 154,5 kg yağış kaydedildi

Meteoroloji verilerine göre en yüksek yağış 154,5 kg/m² ile Karaburun’da ölçüldü. Karaburun’un yanı sıra Çeşme, Dikili ve Foça’da yoğun yağış sebebiyle cadde ve sokaklar su ile kaplandı.

Araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı

Dikili’de bazı yollar tamamen su altında kalırken park halindeki araçların bir kısmı adeta suya gömüldü. Çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı. Bazı bölgelerde su seviyesinin bir metreyi aşması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İZSU ve belediye ekipleri sahada

İZSU ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, su baskınlarının yoğun olduğu bölgelerde tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Yağış nedeniyle trafiğin aksadığı noktalarda ekipler yönlendirme yaparken, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılar da yapıldı.