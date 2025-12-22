Göztepe, Trendyol Süper Lig’in ilk devresini hedeflediği konumda tamamlamayı başardı. İzmir temsilcisi, 17 haftalık periyotta elde ettiği istikrarlı sonuçlarla 32 puana ulaşarak ligin ilk yarısını 4. sırada kapattı.

17 haftada 32 puanlık güçlü performans

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk bölümünde 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak topladığı 32 puanla Avrupa kupaları hattında yer aldı. Bu sonuçla birlikte Göztepe, en yakın takipçilerinden Beşiktaş’ın da 3 puan önünde bulunarak ilk yarıyı avantajlı bir noktada tamamladı.

Stoilov yönetiminde Avrupa hedefi

Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde sezona Avrupa kupalarına katılma hedefiyle başlayan Göztepe, bu hedefi somut hale getirdi. Sarı-kırmızılılar, sezonun ikinci yarısında da aynı istikrarı sürdürerek Avrupa arenasına adım atmayı amaçlıyor.

Transferde ilk hamle geldi

Devre arası transfer çalışmalarına başlayan İzmir ekibi, kadrosunu güçlendirmek adına ilk hamlesini yaptı. Göztepe, 2000 doğumlu hücum oyuncusu Alexis Antunes’i renklerine bağladı. Yönetimin, teknik heyetin raporu doğrultusunda en az 2-3 takviye daha yapması bekleniyor.

Geçen sezonun üzerine çıkıldı

Göztepe, bu sezonki performansıyla geçen yılın aynı dönemini de geride bırakmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonunun ilk 17 haftasında 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 28 puan toplamıştı. 2025-2026 sezonunda ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 3 yenilgiyle 32 puana ulaşarak önemli bir gelişim kaydetti.

Sadece üç maçta mağlubiyet

İzmir temsilcisi, ligin ilk yarısında yalnızca 3 karşılaşmadan puansız ayrıldı. Göztepe; Çaykur Rizespor, Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Antalyaspor, Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarından galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip; Fenerbahçe, Konyaspor, Kayserispor, Eyüpspor ve Kocaelispor ile berabere kaldı; Alanyaspor, Galatasaray ve Trabzonspor karşısında ise mağlubiyet yaşadı.

Ligin en az kaybeden takımları arasında

Bu sonuçlarla birlikte Göztepe, Trendyol Süper Lig’in ilk yarısında en az mağlubiyet alan ekipler arasında yer aldı. Sarı-kırmızılılar, sezonun ikinci yarısına Avrupa hedefini güçlendirerek giriyor.