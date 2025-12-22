Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - İZBAN’da, İzmir’in en stratejik toplu taşıma hatlarından birinde deprem hazırlığını güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir tatbikat yapıldı. 21 Aralık Pazar gecesi Menemen İstasyonu’nda gerçekleştirilen tatbikata; TCDD, TCDD Taşımacılık, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Menemen Belediyesi, AFAD, UMKE, Menemen Arama Kurtarma (MAKUR), 112 Acil Çağrı Merkezi, Acil Afet Haberleşme ve Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Senaryo gereği tren deray oldu

Hazırlanan senaryoya göre, saat 21.37’de Menemen İstasyonu’na giriş yapan İZBAN treni, İzmir merkezli 6.7 büyüklüğünde ve 12 saniye süren bir deprem sırasında son vagonu istasyonda deray oldu. Kapıları sıkışan vagonda bulunan 40 yolcudan yedisinin yaralandığı bilgisi iletildi; yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İlk müdahale ve tahliye

Makinistin durumu İZBAN Trafik Müdürlüğü’ne bildirmesinin ardından tüm acil ekipler alarma geçirildi. Yaralılara ilk müdahale İZBAN Olay Yeri Sorumlusu tarafından yapıldı. Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü çevre güvenliğini sağladı; istasyon yaklaşık 10 dakika içinde acil müdahale araçlarıyla doldu.



UMKE ekipleri ağır yaralı iki yolcuya tren içinde müdahale etti. İki tren arasına kurulan geçici köprüyle yaralılar güvenli alandaki çadıra alındı ve ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Diğer beş yaralının kontrolleri güvenli alanda yapıldı. Tekerlekli sandalyeli bir yolcu, İZBAN görevlilerince güvenli şekilde yönlendirildi. Yolcu tahliyeleri kısa sürede tamamlandı.

24 dakikada başarıyla tamamlandı

Tatbikat senaryosu toplam 24 dakika içinde başarıyla uygulandı. İstasyonun tamamen boşaltılmasının ardından TCDD ekipleri, rayda ve karada hareket edebilen Unimog aracıyla deray olan trene müdahale etti. Yeniden raya oturtulan tren, TCDD lokomotifiyle çekilerek tatbikat sonlandırıldı.