Son Mühür/ Merve Turan - Türkiye Felsefe Kurumu ile Efes Selçuk Belediyesi iş birliğinde bu yıl beşincisi düzenlenen Herakleitos ve İoanna Kuçuradi Felsefe Günleri, Selçuk Efes Kent Belleği’nde açılış oturumuyla başladı. Etkinlik, filozof Herakleitos’un yanı sıra çağdaş felsefenin önemli isimlerinden Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin adının eklenmesiyle daha güçlü bir içerik kazandı.

Demokrasi ve Cumhuriyet felsefe ekseninde ele alındı

Bu yıl “Demokrasi ve Cumhuriyete Felsefe ile Bakmak” temasıyla düzenlenen felsefe günlerinin açılışında konuşan Efes Selçuk Belediye Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Erhan Güzel, dijitalleşme ve yapay zekâ çağında felsefenin önemine dikkat çekti. Güzel, felsefenin analitik düşünme, mantık ve muhakeme açısından vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, küçük bir ilçede böylesi nitelikli bir etkinliğin gerçekleştirilmesinin büyük değer taşıdığını ifade etti.

Kuçuradi: “Özgürlük canının istediğini yapmak değildir”

Açılış programı kapsamında, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile Felsefe Öğretmeni İbrahim Depe’nin Prof. Dr. İoanna Kuçuradi ile gerçekleştirdiği söyleşinin video gösterimi yapıldı. Söyleşide özgürlük kavramını değerlendiren Kuçuradi, özgürlüğün engellenmeme hali olarak algılanmasının yanlış olduğunu belirterek, özgürlüğün insanın kendisini belirlemesiyle ilgili bir kavram olduğunu dile getirdi.

Başkan Sengel’den onur ödülü

Ziyaret sırasındaki söyleşide konuşan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’ye Herakleitos Felsefe Günleri’ne sunduğu katkılar nedeniyle teşekkür etti. Sengel, Kuçuradi’nin düşüncelerinin hukuk, kadın hakları ve siyaset açısından yol gösterici olduğunu belirterek, 1. Herakleitos ve İoanna Kuçuradi Onur Ödülü’nü takdim ettiklerini söyledi.

İnsan hakları etik ilke vurgusu

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, insan haklarının hukuktan önce etik bir değer olarak ele alınması gerektiğine dikkat çekti. Eğitim, yönetim ve insan hakları ilişkisini değerlendiren Kuçuradi, yanlış ve eksik uygulamaların sorgulanmasının kaçınılmaz olduğunu ifade ederek Dünya Felsefe Günü’nü kutladı.

“Hak, hukuk, adalet” tartışıldı

Açılışın ardından düzenlenen birinci oturumda Prof. Dr. Harun Tepe, “Hak, Hukuk, Adalet” başlıklı söyleşisiyle katılımcılarla buluştu. Tepe, hak talebinin haksızlığın giderilmesi isteği olduğunu, bunun ancak hukuk yoluyla mümkün olabileceğini vurguladı. Hukukun işlemediği yerde insan haklarının korunamayacağını belirten Tepe, adaletin ancak hakkın hukuk yoluyla elde edilmesiyle sağlanabileceğini dile getirdi.

Felsefe günleri devam ediyor

Beşinci Herakleitos ve İoanna Kuçuradi Felsefe Günleri, “Cumhuriyet ve Demokrasi” ile “Siyaset ve Adalet Üzerine” başlıklı oturumlarla devam etti. Etkinlikler, 30 Kasım Pazar günü Selçuk Efes Kent Belleği’nde sürecek.