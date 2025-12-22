Son Mühür- Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 81 ilde İl Sağlık Müdürlüklerine gönderdiği 19.12.2025 tarihli yazıyla, Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde (SHM) görev yapan bazı meslek gruplarının cumartesi günü mesai kaydırma yöntemiyle çalıştırılmak istenmesine tepki gösterdi. Doğruyol, uygulamanın kanunsuz olduğunu belirtti.

Gerekçe gösterilen yönetmelik tartışması

Bakanlığın, 25.05.2018 tarihli ve 30341 sayılı yönetmeliği gerekçe gösterdiğini hatırlatan Doğruyol, aradan geçen 7 yıla rağmen vatandaşların SHM’ler ve bu merkezlerde sunulan hizmetler hakkında yeterince bilgilendirilmediğini vurguladı. Doğruyol, bilgilendirme eksikliğinin faturasının çalışanlara kesilemeyeceğini söyledi.

“Can güvenliği ve yetki belirsizliği” uyarısı

Cumartesi çalışması talimatına ilişkin ciddi soru işaretleri bulunduğunu belirten Doğruyol, hafta sonu tek başına görev yapacak personelin can güvenliğinin nasıl sağlanacağı, hangi yetki ve sorumlulukla çalışacağı konularının açıklığa kavuşturulmadığını ifade etti.

Mesai kaydırma eleştirisi

Devlet memurlarının çalışma saatlerinin kanunla belirlendiğini hatırlatan Doğruyol, hafta sonlarının tatil olduğunu, mesai saatleri dışında yapılan çalışmaların fazla mesai ya da nöbet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Olağanüstü haller dışında mesai saatlerinin değiştirilemeyeceğini vurguladı.

“Ben yaptım oldu” anlayışına karşıyız

Vatandaşların SHM’lerden daha fazla yararlanmasını istediklerini dile getiren Doğruyol, bunun plansız ve hukuki zemini tartışmalı uygulamalarla değil, kapsamlı değerlendirmelerle sağlanabileceğini söyledi.

Sendikadan hukuki süreç mesajı

BİRLİK SAĞLIK SEN olarak sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirten Doğruyol, yazılı talimat olmadan hiçbir üyenin cumartesi günü göreve gitmeyeceğini, yazılı talimat verilmesi halinde ise hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı.