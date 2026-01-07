Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü’nün kuvvetli fırtına uyarısının ardından Dikili Gazipaşa Mahallesi Salhane mevkiinde bulunan balıkçı tekneleri için önlem alındı. Olası hasar riskine karşı tekneler vinçler yardımıyla denizden çıkarılarak karaya alındı.

Amatör denizciler, her yıl fırtına dönemlerinde teknelerini aynı şekilde karaya çekmek zorunda kaldıklarını ve bunun hem maddi hem de fiziksel açıdan büyük bir yük oluşturduğunu ifade etti.

“Her yıl teknelerimizi yol kenarına park eder gibi diziyoruz”

Dikili Amatör Denizciler Kooperatifi Başkanı Murat Ulukaya, yıllardır süren soruna dikkat çekerek, küçük tekne yanaşma yeri projesinin hayata geçirilmemesinin mağduriyeti büyüttüğünü söyledi.

Ulukaya, “İmarı onaylanmış, ÇED raporu alınmış ve projesi çizilmiş bir küçük tekne yanaşma yeri olmasına rağmen üç yıldır yapımına başlanmadı.

Her yıl fırtına öncesi teknelerimizi denizden çıkarıp yol kenarına park eder gibi diziyoruz. Bu hem zaman kaybı hem de ciddi bir emek gerektiriyor” dedi.

Amaç can ve mal kaybını önlemek

Amatör denizciler, mevcut durumda teknelerini karaya çekerek muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçmeye çalıştıklarını belirtti.

Ancak bu geçici çözümün kalıcı bir altyapı yatırımıyla son bulması gerektiğini vurgulayan denizciler, yetkililerden projenin bir an önce başlatılmasını talep ediyor.

Planlanan küçük tekne yanaşma yeri neleri kapsıyor?

Hazırlanan proje kapsamında Dikili’ye modern bir küçük tekne yanaşma alanı kazandırılması planlanıyor. Projede yer alan başlıca unsurlar şöyle:

400 metre uzunluğunda taş dolgu ana mendirek

55 metre uzunluğunda tali mendirek

Ana mendireğe bağlı 80 metre uzunluğunda, 2 metre yanaşma derinliğine sahip rıhtım

Geri sahada 185 metre uzunluğunda ikinci bir rıhtım

25 metre genişliğinde çekek alanı

62, 62 ve 60 metre uzunluklarında toplam üç beton iskele

Amatör denizciler, yıllardır beklenen bu projenin hayata geçmesiyle hem güvenli bir bağlama alanına kavuşacaklarını hem de fırtına dönemlerinde yaşadıkları mağduriyetin sona ereceğini söylüyor.