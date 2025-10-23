TFF 3. Lig 4. Grup’ta yer alan Altay ile Karşıyaka, 26 Ekim Pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda önemli bir derbi mücadelesi verecek. Siyah-beyazlı ekip, 8. hafta karşılaşmasında ev sahibi olacak ve müsabaka saat 19.00’da başlayacak.

Tarihlerinde İlk 3. Lig Derbisi

İzmir’in köklü iki kulübü Altay ve Karşıyaka, tarihlerinde ilk kez 3. Lig’de karşı karşıya gelecek. İki ekip son olarak 2018 yılında 2. Lig’de aynı grupta mücadele etmişti. Alsancak’ta ise iki ezeli rakip 19 yıl aradan sonra yeniden karşılaşacak. Yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı, bu anlamlı derbide ilk kez Altay-Karşıyaka maçına ev sahipliği yapacak.

Bilet fiyatlarında plaka numarası

Altay yönetimi, derbiye özel bilet fiyatlarını İzmir plaka numarasından esinlenerek belirledi. Maraton tribünü biletleri 35 TL’den satışa sunulurken, siyah-beyazlı taraftarların yer alacağı Numaralı tribün biletleri 240 TL olarak belirlendi. VIP A-C tribünleri 750 TL, VIP B tribünü ise 1.250 TL olarak satışta olacak. Deplasman tribünü için Karşıyaka taraftarlarına ise 35,5 TL’lik fiyat uygulandı.

Başkan Sinan Kanlı’dan taraftarlara davet

Altay Başkanı Sinan Kanlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bilet fiyatlarının derbiye özel düzenlendiğini belirterek, "İzmir’in ruhu budur. Rekabetin içinde saygı, derbinin içinde dostluk vardır. Büyük Altay taraftarımıza 35 TL, Karşıyaka taraftarına 35,5 TL. Tribünlerde buluşalım, bu güzel derbiye hep birlikte tanıklık edelim" ifadelerini kullandı.