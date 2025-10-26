Son Mühür - Süper Lig’de Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. İzmir temsilcisi, maçın 42. dakikasında Malcom Bokele’nin gördüğü kırmızı kart sonrası sosyal medyadan tepkisini dile getirdi.

“Her sene aynı film” mesajı

Göztepe, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kırmızı karta dikkat çekerek, “Her sene aynı film!” ifadelerini kullandı. Maç sonrasında ise sarı kart ve kırmızı kart kararlarına ilişkin eleştirilerini sürdürdü.

Cezalılar listesi uzuyor

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlanırken, Galatasaray’da sarı kart gören Davinson Sanchez, gelecek hafta Trabzonspor karşısında cezalı duruma düştü. Göztepe cephesinde ise Malcom Bokele, maçın ilk yarısında iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı