Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim 2020’de İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin 5. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşları andı.

“Birlikte ağladık, birlikte ayağa kalktık”

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir depreminde yaşamını yitiren vatandaşlara rahmet dileyerek şu ifadeleri kullandı:

“Birlikte ağladık, birlikte ayağa kalktık. Kaybettiklerimizi hiç unutmadık ama sözümüzü tuttuk; yıkılan her evin yerine umutla, sevgiyle, emekle yeni yuvalar kurduk.

Bugün İzmirli kardeşlerimiz güvenli evlerinde huzurla yaşamlarını sürdürüyor. İzmir depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Allah güzel ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın.”

Yeniden inşa süreci videoyla anlatıldı

Bakanlığın paylaşımında yer alan videoda, İzmir depreminde yıkılan ve hasar gören binaların yeniden inşa sürecine dair görüntülere yer verildi.

Videoda ayrıca, depremzede vatandaşların yaşadıkları zorlu süreci ve yeni konutlarına kavuşma mutluluğunu anlattıkları röportajlar da dikkat çekti.

117 kişi hayatını kaybetmişti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 30 Ekim 2020 tarihinde Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 vatandaşın hayatını kaybettiği, 1034 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı.

Depremin ardından devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğu, yaraların hızla sarılması için çalışmalara başlandığı belirtildi.

TOKİ 5 bin 61 konut ve 357 iş yeri inşa etti

Bakanlık açıklamasında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından fore kazık yöntemiyle güçlendirilen temeller üzerine inşa edilen 5 bin 61 konut ve 357 iş yerinin bölgeye kazandırıldığı ifade edildi.

Deprem konutlarının kısa sürede tamamlandığına dikkat çekilen açıklamada, “Depremin üzerinden 1 yıl geçmeden konutların teslimi başladı” denildi.

“Yaraları birlikte sardık” vurgusu

Bakanlık yetkilileri, İzmir’de inşa edilen yeni konutların modern, depreme dayanıklı ve çevre dostu yapılar olduğunu belirterek, “İzmirli kardeşlerimizin güvenli yuvalarında huzur içinde yaşamalarını sağlamak için tüm gücümüzle çalıştık. Yaraları birlikte sardık, birlik içinde yeniden ayağa kalktık” ifadelerine yer verdi.

İzmir’de dayanışmanın simgesi: Yeniden doğan kent

İzmir depremi, yalnızca bir yıkım değil aynı zamanda güçlü bir dayanışma örneği olarak da tarihe geçti. Bakanlığın açıklamasında, 5 yılın ardından İzmir’in yeniden ayağa kalktığı, vatandaşların güvenle yaşadığı yeni mahallelerin kente kazandırıldığı vurgulandı.