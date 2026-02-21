Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından 14–17 Nisan 2026 tarihlerinde Fuar İzmir’de düzenlenecek 31. Marble İzmir – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı kapsamında gerçekleştirilen yarışma, genç tasarımcıları doğal taş sektörüyle buluşturuyor. Bu yıl “dekoratif ev eşyaları” temasıyla yapılan yarışmaya Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Arnavutluk, Bulgaristan ve Polonya’nın da aralarında bulunduğu 8 ülkeden toplam 724 proje başvurusu yapıldı.

19 proje üretim aşamasına geçti

Jüri değerlendirmeleri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda 19 tasarım finale kaldı. Finale kalan genç tasarımcılar, Fuar İzmir’de düzenlenen tasarımcı–firma buluşmasında projelerini sektörün önde gelen üretici firmalarına sundu.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda tasarımcı–firma eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Arda Uluç Aydın – Gürmas Makina, Begüm Sucu – Megamer, Berke Güntürk, Begüm Kübra Çetin ve Beste Çetin – Kar Maden, Beyza Doğan – Alimoğlu Marble – Granite İzmir, Ece İldeniz – Sirmersan Mermer, Defne Turan – Çizgi Mermer Granit, Gülşah Kamacı – Megamer, Hilal Akyüz – Ebla Stone, Hümeyra Kocayiğit iki projesiyle Başaranlar Marble, Kerem Iskar – İz Granit Madencilik, Tuğba Koşak – Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Ulviye Akgül, Büşra Nur Kılınçarslan ve Arda Deniz Yücel – Laodikeia Marble, Ayşe Melek Güngör – Şenler Marble, Batuhan Duran – Mercan Tasarım, Oğuz Erten – Alimoğlu Marble Afyon, Oğuz Erten – Sirmersan Mermer, Şüheda Nur Akpınar – Megamer, Yağmur Çelik – Mercan Tasarım.

Erdoğan Akbulak anısına özel ödül

İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, yarışmanın sektöre stratejik katkı sunduğunu belirterek organizasyonun genç tasarımcıların sektöre adım atmasını sağladığını ve firmaların katma değerli üretim potansiyelini görünür kıldığını ifade etti. Cumalıoğlu, doğal taş sektörüne ve Marble İzmir’e uzun yıllar katkı sunan, kısa süre önce hayatını kaybeden Silkar Madencilik’in sahibi iş insanı Erdoğan Akbulak anısına özel bir ödül verilmesinin planlandığını açıkladı.

Üreticilerden güçlü destek

Yarışmaya üretici olarak destek veren firma temsilcileri de organizasyonun sektöre katkısına dikkat çekti. Çizgi Mermer Granit Kurucu Ortağı ve jüri üyesi Remzi Boncuk, yarışmanın finale kalan ürünlerin gerçek ölçekte üretilmesi ve jüri tarafından birebir değerlendirilmesi yönüyle benzer organizasyonlardan ayrıştığını belirtti.

TÜMMER Başkan Vekili ve Başaranlar Mermer Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Serter ise yarışmanın uluslararası ölçekte başarılı organizasyonlardan biri haline geldiğini ifade etti. Genç tasarımcıların doğal taşı proje ve üretim süreci içinde tanıma fırsatı bulduğunu kaydetti.

Tasarımdan üretime açılan kapı

Jüri Üyesi ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. Selçuk Demirci, yarışmanın öğrenciler için tasarımdan üretime geçiş sürecini deneyimleme imkanı sunduğunu belirtti. Genç tasarımcıların projelerinin hayata geçmesini görmesinin önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Ödüller 14 Nisan’da verilecek

Üretimi gerçekleştirilecek tasarımlar, 14 Nisan 2026’da Marble İzmir Fuarı kapsamında düzenlenecek final ve ödül töreniyle sergilenecek. Yarışmada birincilik ödülü 200 bin TL, ikincilik ödülü 130 bin TL, üçüncülük ödülü ise 65 bin TL olarak açıklandı. Ege İhracatçı Birlikleri Özel Ödülü, firma özel ödülleri, tasarım tescil desteği, yazılım ve tatil ödülleri, üretim ve staj olanakları da yarışma kapsamında yer alıyor. En fazla başvuru yapan üniversiteye 3D yazıcı hediye edilecek.

Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması; katma değeri yüksek tasarımların ortaya çıkarılmasını, doğal taş sektörünün uluslararası pazardaki rekabet gücünün artırılmasını ve genç tasarımcıların desteklenmesini hedefliyor. Yarışmada üretilebilir nitelikte tasarımlar öncelikli değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor.