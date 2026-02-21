Son Mühür / Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemalpaşa Halilbeyli Mahallesi’nde kurulan sahur sofrasında vatandaşlarla buluştuğunu duyurdu. Tugay, Ramazan ayı boyunca kentin farklı noktalarında hemşehrilerle bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti.

Ramazan vurgusu

Paylaşımında Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma iklimine dikkat çeken Tugay, bu ruhun her mahallede canlı tutulmasının önemine işaret etti. Sahur buluşmalarının, kentteki toplumsal birlikteliği güçlendirdiğini ifade etti.

“Dualar kabul olsun” mesajı

Tugay, paylaşımında tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olması temennisinde bulundu. İzmir genelinde Ramazan ayına yönelik programların sürdürüleceği bildirildi.