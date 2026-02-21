Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Alsancak’ta yürüttüğü kapsamlı altyapı ve yol yenileme çalışmaları sürüyor. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Alsancak Mahallesi’nde uzun süredir yaşanan taşkın ve kötü koku sorununa karşı başlatılan altyapı yatırımında tamamlanan etaplar, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince kapatılıyor.

Şiddetli yağışlara karşı bölgeyi daha dirençli hale getirmeyi amaçlayan çalışmaların tamamlandığı sokaklarda zemin iyileştirmesi yapılıyor, ardından asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Yenilenen güzergâhlarda hem altyapı güçlendiriliyor hem de ulaşım konforu artırılıyor.

Sokaklar etap etap yenileniyor

Kazı süreci biten 1476/1 Sokak, 1479 Sokak ve 1472 Sokak ile 2. Kordon’da altyapı imalatı tamamlanan bölümlerde asfalt serim işlemleri tamamlandı. Çalışmaların etaplar halinde sürdürüleceği bildirildi.

250 milyon liralık altyapı hamlesi

İZSU Genel Müdürlüğü, Konak ilçesine bağlı Alsancak, Kültür ve Mimar Sinan mahallelerinde yıllardır devam eden taşkın ve kötü koku sorununu gidermek amacıyla 250 milyon liralık altyapı yatırımı başlattı.

Proje kapsamında bölgeye 1 kilometre atık su hattı, 6 kilometre yağmursuyu hattı ve 5 terfi merkezi inşa ediliyor. Çalışmaların yüzde 30’luk bölümü tamamlandı. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte bölgenin yağışlara karşı daha dayanıklı hale gelmesi hedefleniyor.