Son Mühür - CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Karşıyaka’daki temasları kapsamında İlçe Başkanı Levent Güçlü ile birlikte Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette yerel yönetim çalışmaları ve ilçede yürütülen hizmetlerin ele alındığı bildirildi.

“Şikayet etmeden görev yapan başkanların yanındayız”

Yücel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kamu kurumu yönetmenin sorumluluğu ve bilinciyle hareket eden belediye başkanlarına destek mesajı verdi. Her türlü olumsuzluk ve engellemeye rağmen mazeret üretmeden çalışan yerel yöneticilerin kent için önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

Yerel yönetimlerin vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalıştığını vurgulayan Yücel, belediye başkanlarının özverili çalışmalarının desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Karşıyaka’da hizmet gündemi

Ziyarette Karşıyaka’da devam eden projeler, belediyenin hizmet planlaması ve ilçenin öncelikli ihtiyaçlarının da değerlendirildiği öğrenildi. Yücel’in açıklaması, yerel yönetimlere yönelik dayanışma ve siyasi destek mesajı olarak yorumlandı.