Son Mühür - T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 21 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 06.30’da yayımlanan uyarıda, İzmir il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Saat 07.00 ile 12.00 arası kritik

İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmeye göre uyarı, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 07.00 ile 12.00 arasında geçerli olacak. Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi.

Harita üzerinde İzmir’in tüm ilçeleri “az tehlikeli” (sarı) kod ile gösterildi. Ancak meteoroloji, yağış anında etkisini artırabilecek risklere dikkat çekti.

Sel ve su baskını riski

Oluşması muhtemel riskler arasında sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar yer aldı.

Yetkililer, özellikle sabah saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. İzmir genelinde yerel olarak etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani su birikintileri ve trafikte yoğunluk yaşanabileceği bildirildi.