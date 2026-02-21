Son Mühür/ Beste Temel - Çiğli Belediyesi, Ramazan ayına yönelik iftar programını açıkladı. İlçe genelinde 14 farklı noktada kurulacak sofralarda binlerce vatandaşın aynı masa etrafında buluşması planlandı. Programlardan biri ise İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilecek.

İlk iftar 23 Şubat’ta

İftar programı 23 Şubat Pazartesi günü Pelikan Sosyal Tesisi’nde başlayacak. 26 Şubat Perşembe günü Alyans (Ares) Düğün Salonu’nda devam edecek buluşmalar; 1 Mart Pazar Evka 2 Pazar Yeri, 2 Mart Pazartesi Çiğli Merkez Kent Lokantası ve 4 Mart Çarşamba Evka 5 İş Merkezi’nde sürecek.

6 Mart Cuma Elit Düğün Salonu, 9 Mart Pazartesi Atatürk Spor Salonu, 10 Mart Salı Denge Koleji, 11 Mart Çarşamba Balatçık Kent Lokantası, 12 Mart Perşembe Bakırcılar Düğün Salonu ve 13 Mart Cuma Egekent Pazar Yeri programın diğer durakları arasında yer aldı.

16 Mart Pazartesi günü Kasaplar Meydanı’nda Kadir Gecesi’ne özel iftar düzenlenecek. Program, 17 Mart Salı Sasallı Düğün Salonu ve 18 Mart Çarşamba Yakakent Pazar Yeri’nde kurulacak sofralarla tamamlanacak.

Başkan Yıldız’dan davet

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Ramazan ayının manevi atmosferini ilçe genelinde birlikte yaşamak istediklerini belirtti. Kurulacak iftar sofralarının komşuluk bağlarını güçlendireceğini ifade eden Yıldız, tüm vatandaşları programlara davet etti.

Yıldız, Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, ilçenin dört bir yanında kurulacak sofralarda her yaştan hemşehrinin bir araya geleceğini kaydetti.