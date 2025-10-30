Süper Lig’de son iki deplasman karşılaşmasından puansız dönen Göztepe, bu hafta sonu kendi sahasında oynayacağı kritik Gençlerbirliği mücadelesine mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Üst üste Corendon Alanyaspor'a 1-0 ve Galatasaray'a 3-1 yenilerek Avrupa kupalarına katılma potasından çıkan sarı-kırmızılı ekip, lig tablosunda 5. sıradan 7. sıraya gerilemiş durumda. Bu düşüşün ardından teknik heyet ve futbolcular, taraftarı önünde kazanarak yeniden zirve takibine başlama azminde.

Gürsel Aksel Stadı güven veriyor: İç saha serisi sürüyor

Göztepe'nin en büyük güvencesi, bu sezon Gürsel Aksel Stadı'ndaki etkili performansı. Sarı-kırmızılılar, ligin bu aşamasına kadar iç sahada oynadığı dört karşılaşmada henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Sezon başında Fenerbahçe ile 0-0 ve TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan İzmir ekibi, daha sonra Beşiktaş'ı 3-0 ve RAMS Başakşehir'i de 1-0’lık skorlarla yenerek taraftarına güven aşıladı. Takım, Gençlerbirliği maçında da bu yenilmezlik serisini sürdürerek taraftarının desteğiyle üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.

Gençlerbirliği'nde yeni dönem

Göztepe’nin rakibi Gençlerbirliği ise küme düşme hattının hemen üzerinde, averajla 17. sırada yer alıyor ve bu karşılaşmaya yepyeni bir başlangıç yapmak amacıyla geliyor. Başkent temsilcisi, sezonu Hüseyin Eroğlu ile açmış olmasına rağmen geçtiğimiz günlerde teknik direktör değişikliğine giderek takımın başına Volkan Demirel'i getirdi. Volkan Demirel, Gençlerbirliği teknik direktörlüğü kariyerindeki ilk resmi maçına Göztepe karşısında çıkacak.

Bu eşleşme, Demirel için Gürsel Aksel Stadı'nda bir ilk olmasa da, Göztepe taraftarları için gergin bir anıyı canlandırıyor. Demirel, 2021-2022 sezonunda Fatih Karagümrük'ün başında teknik adam olarak ilk kez bu statta sahaya çıkmış ve o karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı. Göztepe aynı sezonda İstanbul'da da Demirel'in Karagümrük’üne 3-1 mağlup olmuştu. Bu geçmiş, cumartesi günkü mücadeleye ayrı bir rekabet boyutu katıyor.

Sakatlık dönüşü

Maç hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yoğun bir şekilde sürdüren Göztepe'de sevindirici bir gelişme yaşandı. Ürdün Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle endişeye yol açan golcü oyuncu İbrahim Sabra'nın takımla birlikte antrenmanlara katıldığı bildirildi. Genç forvetin son durumunun olumlu olmasıyla birlikte, kritik Gençlerbirliği maçının kadrosunda büyük ihtimalle yer alacağı ifade edildi. Sabra'nın kadroya dönüşü, Göztepe'nin hücum gücüne derinlik katması açısından teknik heyet için önemli bir avantaj sağlıyor.