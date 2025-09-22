Çeşme kıyılarına vuran yaklaşık bin orkinos balığının ölüm nedeni “Lactococcus garvieae” adlı bakteri olarak belirlendi. EBSO Et ve Su Ürünleri Komitesi Başkanı Musa Nedim Anbar, balık ölümlerinin temelinde deniz kirliliği ve yüksek sıcaklıkların yarattığı oksijen azalmasının bulunduğunu söyledi.

Bin orkinos kıyıya vurdu

Çeşme’nin farklı koylarında son aylarda yaklaşık bin ölü veya yaralı orkinos balığı kıyıya vurdu. Yapılan analizlerde ölümlerin, bağışıklık sistemini zayıflatan ve çevresel kirlilikle ilişkilendirilen “Lactococcus garvieae” adlı bakteri nedeniyle gerçekleştiği tespit edildi. Uzmanlar, kıyıya vuran ölü balıkların insan sağlığı açısından ciddi risk taşıdığını vurguladı.

“Asıl sebep kirlilik”

EBSO Et ve Su Ürünleri Komitesi Başkanı Musa Nedim Anbar, İzmir Körfezi’nde de benzer balık ölümlerinin yaşandığını hatırlatarak, “Balık ölümlerinin asli sebebinin kirlilik olduğunu hepimiz biliyoruz. Yaz aylarında deniz suyunun ısınmasıyla oksijen seviyesi düştü ve bu tabloyu daha da ağırlaştırdı. Çeşme Yarımadası civarında da aynı sorunların başladığını görüyoruz” dedi.

“Orkinos çiftliklerinden salınma yok”

Kıyıya vuran balıkların çiftliklerden salındığı yönündeki iddiaları reddeden Anbar, “Orkinos balığı kafesten kaçmaz. Çiftliklerde ölen balıklar lisanslı bertaraf firmalarına teslim ediliyor, doğaya bırakılmıyor. Dolayısıyla yüzlerce balığın çiftliklerden denize salındığı doğru değil” açıklamasını yaptı.

Sığacık’ta ölüm yok

Anbar, İzmir’deki beş orkinos çiftliğinin dördünün Çeşme Yarımadası civarında bulunduğunu, yalnızca birinin Sığacık Körfezi’nde yer aldığını belirterek, “Çeşme’de ölümler görülürken Sığacık’taki çiftlikte tek bir kayıp olmadı. Bu da kirliliğin etkisini açıkça ortaya koyuyor. Çiftlikleri suçlamadan önce denizleri nasıl kirlettiğimize bakmalıyız” diye konuştu.

Vatandaşlara uyarı

Anbar, çiftliklerde kısa süreli antibiyotik tedavisi ve vitamin takviyeleriyle ölümlerin sona erdiğini, yetiştirilen balıklarda şu anda bir sorun olmadığını söyledi. Ancak karaya vuran ölü orkinosların tüketilmemesi gerektiğini vurguladı: “Kıyıya vuran ölü balıkları yemek çok riskli, vatandaşlar kesinlikle tüketmemeli.”