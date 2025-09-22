Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi’nde yeni akademik yılın başlamasıyla kampüs, öğrencilerin dönüşüyle hareketlendi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, öğrencileri kampüs girişinde bizzat karşılayarak boyoz, gevrek ve çay ikram etti. Öğrencilere tekrar kavuşmanın mutluluğunu dile getiren Budak, yeni dönem için başarı ve iyi dileklerini iletti.

“Öğrencisiz kampüsün anlamı yok”

Hazırlıkları titizlikle tamamladıklarını belirten Prof. Dr. Budak, “Tam akredite, öğrenci odaklı, sağlık temalı araştırma üniversitemizde yaz boyunca tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Öğrencilerimiz olmadan kampüsümüzün bir değeri, bir anlamı kalmıyor. Onları en sıcak şekilde karşılamaya çalıştık. Hepsine ‘hoş geldiniz’ diyorum” dedi.

Öğrenci dostu uygulamalar

Ege Üniversitesi’nin güçlü altyapısı ve öğrenci dostu uygulamalarıyla öne çıktığını vurgulayan Budak, “Dersliklerden laboratuvarlara, kültür ve sanat merkezlerinden spor tesislerine kadar tüm imkânlarımız erişilebilir ve sürdürülebilir konumda. Öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Donanımlı bireyler olarak mezun olmaları için tüm ekosistemimizi seferber edeceğiz” diye konuştu.

Vizyon ve yeni yıl dileği

Ulusal ve uluslararası etkinliklerle öğrencilerin vizyonlarını geliştireceklerini ifade eden Budak, “Yeni akademik yılın üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.