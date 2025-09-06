Son Mühür / Osman Günden - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 06.09.2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarına göre, 5 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Bir rektör ataması da İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde gerçekleşti. Kurucu rektör Bedriye Tunçsiper'in yerine 2 yıllık görev süresinin dolmasının ardından yeni rektör atandı.

4 üniversiteye daha rektör ataması!

4 üniversiteye daha rektör ataması gerçekleştirildi. Rektör ataması gerçekleştirilen üniversiteler ve atanan rektörler şu şekilde:

- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Adem Aslan atandı.

- Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne, yeniden Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.

- Demiroğlu Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Çavlan Çiftçi atandı.

- Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı.