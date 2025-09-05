Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, bu yıl 41 ülkeden katılımcıyla kapılarını açtı. Türkiye’nin dört bir yanından sektör temsilcileri, akademisyenler, sanatçılar ve çömlek ustalarının da buluştuğu festival, coşkulu bir açılış töreniyle başladı.

Açılışa ev sahibi Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın yanı sıra, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Dilaver Kişili, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer ve AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz da katıldı.

Saygılı’dan İzmir çıkışı: “Çöp için tek bir proje sunamadılar”

Festivalde konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı hedef aldı. Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirilen “çöp zirvesi”ni hatırlatan Saygılı, Tugay’ın görüşmeye çağrıldığını ancak hiçbir proje sunamadığını söyledi.

Saygılı, “Sadece trafik, kanalizasyon sorunu yok. Şehri şehir olmaktan çıkardılar. İzmir çürümekte, çürütüyorlar. Biz dinlemek istedik, sorular sorduk ama hiçbir yanıt alamadık” dedi.

Başkan Pehlivan: “Menemen çömleği dünyanın her köşesinde”

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, ilçenin çömlekçilik geleneğini uluslararası alana taşımanın gururunu yaşadıklarını vurguladı. Pehlivan, “2022’de sadece 18 ülkenin katılımıyla başlattığımız yolculuğumuz, bu yıl 41 ülkeye ulaştı. ‘41 kere maşallah’ diyorum. Menemen çömleği artık dünyanın her köşesinde hak ettiği değeri buldu” ifadelerini kullandı.

Pehlivan ayrıca Menemen’in sadece çömlekçiliğiyle değil, kültürel ve ekonomik vizyonuyla da marka şehir olma yolunda ilerlediğini belirterek, “Her yıl büyüyen Menemen, Türkiye’nin değil dünyanın tanıdığı bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” dedi.

Yeni sosyal tesis müjdesi

Konuşmasında yatırımlara da değinen Pehlivan, Aynı Sefa Sosyal Tesisleri’nin ikincisinin Şehir Parkı’nda açılacağını açıkladı. Yeni tesisin kafe-restoran olarak hizmet vereceğini söyleyen Pehlivan, “Menemenliler her şeyin en iyisini hak ediyor” diye konuştu.

Şahin: “Terörsüz Türkiye’yi inşa edeceğiz”

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise törende yaptığı konuşmada “Terörsüz Türkiye” vurgusu yaptı. Şahin, Kürt vatandaşlarla kucaklaşmaya ve birlik olmaya hazır olduklarını belirterek, “Bu yılın sonuna kadar terörsüz bir Türkiye’yi inşa edeceğiz” dedi.

Festival dört gün sürecek

Festival boyunca atölyeler, sergiler, söyleşiler, konserler ve uluslararası sanat buluşmaları düzenlenecek. Menemen, dört gün boyunca kültür ve sanatın yanı sıra geleneksel çömlekçiliğin de merkezi olacak.